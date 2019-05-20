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Şirehan Otel’de iftar vakti çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 23:11 | Son Güncelleme

Gaziantep’in tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Şirehan Otel’in mutfak bölümünde iftar vaktinde çıkan yangın korkuttu.

Şirehan Otel’de iftar vakti çıkan yangın korkuttu

Gaziantep’in tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Şirehan Otel’in mutfak bölümünde iftar vaktinde çıkan yangın korkuttu. Büyük bir paniğe neden olan yangın sonrası herhangi bir yaralanma olayının olmadığı belirtildi.

Gaziantep’te kentin tarihi mekanlarından biri olan ve yerli-yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Şirehan Otel’de vatandaşlar iftar yaparken çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Otelin mutfak bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile daha fazla büyümeden söndürülürken, otelde yemek yiyen ve konaklayan vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası bir süre soğutma çalışmaları yapılırken yangının sebebi araştırılıyor.

Şirehan Otel’de iftar vakti çıkan yangın korkuttu

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