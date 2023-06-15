Siren çalan ambulansa yol vermedi, durdurup sorduğu soru 'pes' dedirtti! İstanbul'da trafiğin ortasında akıllara durgunluk veren anlar

Yol ortasında trafiği birbirine katan otomobil sürücüsü, ambulansı durdurup yaptığı hareketle çileden çıkardı. Trafikteki o tartışma anları kameraya da yansıdı.

AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESİP TARTIŞTI

Olay sabah saatlerinde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü keserek sağlık çalışanları ile tartıştı.

SİREN ÇALAN AMBULANSA "HASTA VAR MI" DİYE SORDU

Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu.

CEVABINI ALINCA...

Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise araçta hastanın olduğunu söyledi. Sürücü daha sonra otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti.

(DHA)

