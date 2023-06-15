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Siren çalan ambulansa yol vermedi, durdurup sorduğu soru 'pes' dedirtti! İstanbul'da trafiğin ortasında akıllara durgunluk veren anlar

15.06.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte seyir halindeki ambulansı durduran vatandaş akıllara zarar bir harekete imza attı. İddiaya göre, siren çalarak yol alan ambulansa yol vermeyen adam ambulansın önünü kesip tartışma çıkardı. Daha sonra sorduğu sorduğu soru şaşkına çevirdi.

Siren çalan ambulansa yol vermedi, durdurup sorduğu soru 'pes' dedirtti! İstanbul'da trafiğin ortasında akıllara durgunluk veren anlar

Yol ortasında trafiği birbirine katan otomobil sürücüsü, ambulansı durdurup yaptığı hareketle çileden çıkardı. Trafikteki o tartışma anları kameraya da yansıdı.

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AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESİP TARTIŞTI

Olay sabah saatlerinde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü keserek sağlık çalışanları ile tartıştı.

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SİREN ÇALAN AMBULANSA "HASTA VAR MI" DİYE SORDU

Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu.

CEVABINI ALINCA...

Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise araçta hastanın olduğunu söyledi. Sürücü daha sonra otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti.

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(DHA)

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