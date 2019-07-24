Sirena Marine’nin yeni amiral gemisi Sirena 88 suya indirildi

"Sirena Marine olarak hatalar yaparak fakat o hatalardan öğrenerek, düşe kalka ve neticesinde gelişe gelişe bugünlere geldik. Her yönetici yaptığı işi takım işi olarak tanımlar ama bizimkisi bir aile işi. Biz bu markaları büyütürken kendimiz de onlarla birlikte büyüdük. Pozisyonlarımızı kendi içimizden yılların verdiği emekle doldurduk. Bugün denetim müdürümüz, proje müdürümüz, fabrika müdürümüz, pazarlama müdürümüz, satış müdürümüz her biri en aşağıdan başlayarak geldiler bulundukları noktaya. Yani anlayacağınız bizim için değil, bizimle çalıştılar...

Yeni amiral gemisi Sirena 88 ile dünyanın tercih ettiği motoryat modellerine bir yenisini daha ekleyen Sirena Marine, İstanbul Tuzla’daki RMK Marine’de düzenlediği törenle yeni modelini suya indirdi.

Kendi şirketleri, kendi çocukları gibi çalıştılar. Sabah işe gitmek için kalkmadılar, kendi markalarını yaratmak için kalktılar. Çok ama çok zor günlerimiz oldu. Bu şirket için ne fedakarlıklarda bulunduğumuzu, ne kadar uykusuz kaldığımızı, bu şirketi hangi şartlar altında buraya getirdiğimizi biliyorum. Sizlerle çalışmaktan gurur duyuyorum."

- "Beğenerek ve inanarak ürettik"

Törende yaptığı konuşmada, Sirena 88 ile artık farklı bir lige hazır olduklarını dile getiren Sirena Marine Direktörü Çağın Genç ise, Sirena markasının CE standardında üretilebilecek en büyük teknesini Sirena 88 ile ortaya koyduklarını söyledi.

Genç şöyle konuştu:

"Bu modelimizden daha büyükleri, farklı bir lig ve biz artık bu lige de hazırız. Bugüne kadar ürettiğimiz 400’ün üzerindeki tekne şu an dünyanın dört bir yanında yüzmekte. Sirena markalı yatlarımız uzun mesafe kat edebilen, verimli, hacimli ve çift karakterli formuyla pazarda büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Sirena 58 ve Sirena 64 modellerimizin her ikisinin de önümüzdeki yılın ortalarına kadar yapacağımız üretimini satmış bulunduğumuzu gururla söyleyebilirim. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Sirena 88 de kardeşleriyle aynı karaktere sahip. Beğenerek ve inanarak ürettik. Müşterilerimizin de beğeneceğine inanıyoruz. Ayrıca bu vesileyle RMK Marine’deki hangarımızı da hizmete açtık. Burada artık 45 metreye kadar tekne üretebileceğiz. Bu bize, yeni bir lige adım atma yolunda büyük bir fırsat yaratacak."