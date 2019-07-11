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Sirenler minik Ural için çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

Hastanede tedavi gören lösemi hastası 2 yaşındaki Ural'ın oyuncak polis arabalarıyla oynarken yaşadığı heyecanı fark eden babası, 155'i arayarak polisten yardım istedi - Ural'ın polis sevgisinin telsiz anonsuyla aktarıldığı Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden aldığı minik çocuğu siren eşliğinde polis aracıyla gezdirdi

En sevdiği oyuncak olan polis arabalarıyla oynarken büyük heyecan yaşayan lösemi hastası 2 yaşındaki Ural Ayaz Kuzu, yapılan telsiz anonsunun ardından tedavi gördüğü hastaneden alınarak siren eşliğinde polis arabasıyla gezdirildi.

Yenimahalle Onkoloji Hastanesinde tedavi gören lösemi hastası minik Ural'ın babası Utku Kuzu, "155 Polis İmdat" hattını arayarak oğlunun polis arabalarıyla oynarken büyük heyecan yaşadığını, en büyük hayalinin siren eşliğinde polis aracına binmek olduğunu anlattı. Baba Kuzu, uygun bir ekibin hastane yakınlarından geçerken siren çalması için ricada bulundu.

Bunun üzerine 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi, durumu Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine telsiz anonsuyla iletti. Ural'ın polis sirenine aşırı ilgisi olduğu aktarılan duygu dolu anonsun ardından ekipler harekete geçti.

Hastane önüne gelen polis ekipleri, Ural'ı polis aracına bindirip siren çalarak hayalini gerçekleştirdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Ural, küçük turun ardından fotoğraf çektirdiği polislerle vedalaşıp hastaneye döndü.

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