HABER

'Sîreti Sûrette Görmek' çalıştayının üçüncüsü düzenleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

Hz.

'Sîreti Sûrette Görmek' çalıştayının üçüncüsü düzenleniyor

İSTANBUL, (DHA) -Hz. Peygamber’in sanat ile anlatımı meselesine sunduğu değerlendirmeler ve yapıcı tekliflerle alanda nitelikle bir kaynak oluşturan 'Sîreti Sûrette Görmek' çalıştayı bu kez siyerin sinema ve diğer görsel sanatlarla ilişkisini ele alıyor.

Edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimlerini konuşmak için yola çıkan 'Sîreti Sûrette Görmek' çalıştayının üçüncüsünde siyerin sinema ve diğer görsel sanatlarla ilişkisi masaya yatırılıyor.

SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR ÜZERİNDE DURULACAK

Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İs­tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile Hz. Peygamber’in sa­nat ve edebiyat formlarıyla anlatımı me­selesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinle­rarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen 'Sîre­ti Sûrette Görmek' çalıştayının ilki 2017 yılı kasım ayında düzenlenmişti. İlk toplantıda roman ve öykü gibi modern ede­bî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken, 2018 yılı nisan ayında tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirdesiyer üzerinde durulmuştu. Bu üçüncü programda da sinema ile görsel sanatlara yoğunlaşılacak.

Konuşmacıları arasında Prof. Dr. Turan Koç, Zeynep Gemuhluoğlu, İhsan Kabil, Faysal Soysal, Ömer Lekesiz’in olduğu çalıştay, 25 Ekim’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleştirilecek.

Çalıştaylarda sunulan tebliğler ve müzakereler Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlanacak.

PARTNERDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketlerDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler
Otoyoldan kaçak geçiş için plakayı tıraş köpüğüyle kapattıOtoyoldan kaçak geçiş için plakayı tıraş köpüğüyle kapattı
Husumetlisi tarafından pastanede öldürüldü (2)Husumetlisi tarafından pastanede öldürüldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.