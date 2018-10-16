'Sîreti Sûrette Görmek' çalıştayının üçüncüsü düzenleniyor

İSTANBUL, (DHA) -Hz. Peygamber’in sanat ile anlatımı meselesine sunduğu değerlendirmeler ve yapıcı tekliflerle alanda nitelikle bir kaynak oluşturan 'Sîreti Sûrette Görmek' çalıştayı bu kez siyerin sinema ve diğer görsel sanatlarla ilişkisini ele alıyor.
Edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimlerini konuşmak için yola çıkan 'Sîreti Sûrette Görmek' çalıştayının üçüncüsünde siyerin sinema ve diğer görsel sanatlarla ilişkisi masaya yatırılıyor.
SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR ÜZERİNDE DURULACAK
Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile Hz. Peygamber’in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen 'Sîreti Sûrette Görmek' çalıştayının ilki 2017 yılı kasım ayında düzenlenmişti. İlk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken, 2018 yılı nisan ayında tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirdesiyer üzerinde durulmuştu. Bu üçüncü programda da sinema ile görsel sanatlara yoğunlaşılacak.
Konuşmacıları arasında Prof. Dr. Turan Koç, Zeynep Gemuhluoğlu, İhsan Kabil, Faysal Soysal, Ömer Lekesiz’in olduğu çalıştay, 25 Ekim’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleştirilecek.
Çalıştaylarda sunulan tebliğler ve müzakereler Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlanacak.
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