Sırf Ivanka Trump'a benzemek için defalarca bıçak altına yattı

Kalça kaldırmadan, burun estetiğine, dudak dolgusundan yağ aldırmaya kadar pek çok operasyon geçiren kadınlardan biri olan Sarah Schmidt de bu akımın en ses getirenlerinden biri oldu. Bakın Sarah, estetik operasyonlar sonrası görünümünü ne denli değiştirebildi...
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