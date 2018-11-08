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Sırf Ivanka Trump'a benzemek için defalarca bıçak altına yattı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

Amerikalı kadınların yeni estetik idolü ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump oldu. Ona benzemek için bıçak altına yatan kadınlar sayısız zorlu operasyon geçirmeyi göze alıyor. Ivanka Trump'ı idol olarak gören kadınlar, ona bu denli hayran olmalarının nedenini de 3 kelimeyle özetliyor: şık, güzel ve çekici.

Kalça kaldırmadan, burun estetiğine, dudak dolgusundan yağ aldırmaya kadar pek çok operasyon geçiren kadınlardan biri olan Sarah Schmidt de bu akımın en ses getirenlerinden biri oldu. Bakın Sarah, estetik operasyonlar sonrası görünümünü ne denli değiştirebildi...

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Ivanka Trump'a benzemek için 9 kez ameliyat geçiren Sarah Schmidt, Donald Trump'ın kızının kendisinin idolü olduğunu söyledi. Başta burun ve kalça ameliyatı olmak üzere pek çok kez estetik operasyon geçiren Sarah, tam bir Ivanka hayranı.
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Hayranlığını her fırsatta dile getiren 34 yaşındaki kadının tek isteği Ivanka Trump'a benzemek. Ivanka Trump'ı neden bu kadar çok beğendiği sorulduğundaysa, onu şık, güzel ve çekici bulduğunu söylüyor.
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Sarah'nın estetik operasyon olmaya başlamadan önce en çekindiği kısımları ise çene ve göğüs bölgesi olmuş.
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İstediği görünüme kavuşmak için 9 ağır ameliyat geçirmek durumunda kalmış. Geçirdiği operasyonlar arasında kalça kaldırma, burun estetiği, dudak dolgusu ve yağ aldırma var.
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Ameliyatlardan sonra görünümüne ikna olan Sarah "Artık tamamen Ivanka'ya benziyorum" diyor.
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Sarah gibi Ivanka'ya benzemeye çalışan başka kadınlar da var.
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Anahtar Kelimeler:
Ivanka Trump Estetik operasyon estetik

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