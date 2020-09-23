Siri'ye yeni ses geliyor! Apple'ın dünya genelinde milyonlarca insanın sorularına sesli yanıt vermesi için geliştirdiği Siri asistanın sesi ve özellikleri ile ilgili yenilikler kapıda.

SİRİ'YE YENİ SES!

Bilindiği üzere Türkçe Siri karakterini Yelda Uğurlu seslendiriyor. Özel bir tonlama ve seslendirme yöntemi ile uzun saatler süren bir çalışmanın ardından ortaya çıkan ses kayıtları kullanıcı aramalarına yanıt verecek şekilde kullanılıyor. Bundan sonra Siri'de yeni bir kadın sesi ve Türkiye’deki kullanıcılara ilk defa sunulacak olan yeni bir erkek sesi olacak.

Peki, Siri ile ilgili başka neler değişecek?

SİRİ DEĞİŞİYOR!

Apple’dan yapılan resmi açıklamaya göre geçen hafta yayınlanan iOS 14, iPadOS14 ve watchOS 14 güncellemeleriyle yepyeni bir görünüm ve özelliklere sahip olan Apple cihazlarında, dünyanın en popüler akıllı asistanı Siri yeni yetenekler kazandı. Siri artık daha yetenekli, daha fazla şey biliyor ve sesi de değişti. Bakalım Siri'de neler değişmiş?

- 20 KAT DAHA BİLGİLİ

Söylendiği kadarıyla ayda 25 milyardan fazla kullanıcı isteğine cevap veren Siri, 3 yıl öncesine göre artık 20 kattan daha fazla bilgiye sahip.