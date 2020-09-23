HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Siri'ye yeni ses geliyor!

Siri'ye yeni ses geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Türkçe Siri asistanı için iki yeni ses konusunda bilgiler geliyor. Bakalım yeni Siri'yi kim seslendirecek?

Siri'ye yeni ses geliyor!

Siri'ye yeni ses geliyor! Apple'ın dünya genelinde milyonlarca insanın sorularına sesli yanıt vermesi için geliştirdiği Siri asistanın sesi ve özellikleri ile ilgili yenilikler kapıda.

SİRİ'YE YENİ SES!

Bilindiği üzere Türkçe Siri karakterini Yelda Uğurlu seslendiriyor. Özel bir tonlama ve seslendirme yöntemi ile uzun saatler süren bir çalışmanın ardından ortaya çıkan ses kayıtları kullanıcı aramalarına yanıt verecek şekilde kullanılıyor. Bundan sonra Siri'de yeni bir kadın sesi ve Türkiye’deki kullanıcılara ilk defa sunulacak olan yeni bir erkek sesi olacak.

Peki, Siri ile ilgili başka neler değişecek?

SİRİ DEĞİŞİYOR!

Apple’dan yapılan resmi açıklamaya göre geçen hafta yayınlanan iOS 14, iPadOS14 ve watchOS 14 güncellemeleriyle yepyeni bir görünüm ve özelliklere sahip olan Apple cihazlarında, dünyanın en popüler akıllı asistanı Siri yeni yetenekler kazandı. Siri artık daha yetenekli, daha fazla şey biliyor ve sesi de değişti. Bakalım Siri'de neler değişmiş?

- 20 KAT DAHA BİLGİLİ

Söylendiği kadarıyla ayda 25 milyardan fazla kullanıcı isteğine cevap veren Siri, 3 yıl öncesine göre artık 20 kattan daha fazla bilgiye sahip.

- DAHA DOĞAL KONUŞUYOR

Yeni güncelleme ile Siri'nin sadece sesi değişmedi. Artık daha doğal ve akıcı konuşuyor.

- APPLE WATCH'TA DA KONUŞUYOR

Diğer yandan daha önce Apple Watch'ta Siri sesli değildi. Ama Apple Watch 6 S ve Apple Watch SE'de Siri artık sesli yanıt verebilecek.

- SİRİ KONUŞURKEN EKRAN DEĞİŞMİYOR

Eskiden Siri'ye bir şey sorduğunzda ekran değişiyordu. Ama şimdi, Siri ile konuşurken siz, istediğiniz ekranda işlerinize devam edebileceksiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Galaxy S21 Ultra için batarya sürprizi!
Galaxy S21 Ultra için batarya sürprizi!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 10T'nin tanıtım tarihi duyuruldu
Xiaomi için beklenen tarih duyuruldu!
Zuckerberg, sanal gerçeklik konusunda son derece kesin konuştu
Akıllı telefonların sonu mu geliyor?
Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!
Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!
2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi
En çok satanlar listesine girdi! İşte fiyatları ve özellikleri
iOS 14 resim içinde resim özelliği için YouTube şoku!
iPhone kullanıcılarına YouTube şoku! Yolu kapatıldı
Apple akıllı saatlerinin sağlık uygulamalarını karşılaştırdık!
Hangi Akıllı Saat Daha Sağlıklı Yapar?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.