Siri'ye yeni ses geliyor! Apple'ın dünya genelinde milyonlarca insanın sorularına sesli yanıt vermesi için geliştirdiği Siri asistanın sesi ve özellikleri ile ilgili yenilikler kapıda.
Bilindiği üzere Türkçe Siri karakterini Yelda Uğurlu seslendiriyor. Özel bir tonlama ve seslendirme yöntemi ile uzun saatler süren bir çalışmanın ardından ortaya çıkan ses kayıtları kullanıcı aramalarına yanıt verecek şekilde kullanılıyor. Bundan sonra Siri'de yeni bir kadın sesi ve Türkiye’deki kullanıcılara ilk defa sunulacak olan yeni bir erkek sesi olacak.
Peki, Siri ile ilgili başka neler değişecek?
Apple’dan yapılan resmi açıklamaya göre geçen hafta yayınlanan iOS 14, iPadOS14 ve watchOS 14 güncellemeleriyle yepyeni bir görünüm ve özelliklere sahip olan Apple cihazlarında, dünyanın en popüler akıllı asistanı Siri yeni yetenekler kazandı. Siri artık daha yetenekli, daha fazla şey biliyor ve sesi de değişti. Bakalım Siri'de neler değişmiş?
Söylendiği kadarıyla ayda 25 milyardan fazla kullanıcı isteğine cevap veren Siri, 3 yıl öncesine göre artık 20 kattan daha fazla bilgiye sahip.
Yeni güncelleme ile Siri'nin sadece sesi değişmedi. Artık daha doğal ve akıcı konuşuyor.
Diğer yandan daha önce Apple Watch'ta Siri sesli değildi. Ama Apple Watch 6 S ve Apple Watch SE'de Siri artık sesli yanıt verebilecek.
Eskiden Siri'ye bir şey sorduğunzda ekran değişiyordu. Ama şimdi, Siri ile konuşurken siz, istediğiniz ekranda işlerinize devam edebileceksiniz.
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