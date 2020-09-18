Siri'yi daha etkin kullanmak için ipuçları arayanlar için Siri nasıl kullanılır rehberi burada! Siri ile neler yapılabilir ve Siri ne işe yarar sorularının yanıtları için okumaya devam edin...

SİRİ NASIL KULLANILIR?

Bildiğiniz Apple, 15 Eylül'de yeni ürünleri tanıttığı bir lansman yaptı. Apple Eylül tanıtımında dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı saatler Apple Watch 6S ve Apple Watch SE ile iPad Air 4 modelleri teknolojileri kadar yazılımları ile de önemli. Apple yazılımları demişken Siri'den bahsetmemek olmaz. Sesli komutla günlük işleri asiste etmek üzere geliştirilen ve tam 25 dilde hizmet veren Siri, gelecekte herkesin bir kişisel asistanının olmasını sağlayacak. Peki, Siri'yi daha etkin kullanmak için ne yapmalı?

SİRİ'Yİ DAHA ETKİN KULLANMAK İÇİN NE YAPMALI?

İşe Siri uygulamasını aktif kılarak başlayın. Siri’ye ulaşmak için “Hey Siri” diye seslenmeniz yeterli. Sesli erişimi ayarlar menüsünden aktif hale getirebilirsiniz.

- SİRİ SİZİ ANLAMIYOR MU?

Eğer Siri söylediğiniz şeyi yanlış anladıysa ekranda çıkan düzeltme linkine tıklayarak yanlış olan kelimeyi düzeltebilirsiniz. Böylece hem sormak istediğiniz soruyu doğru sorabilir hem de Siri’nin sizi daha iyi anlamayı öğrenmesini sağlamış olursunuz.