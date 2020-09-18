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Siri'yi daha etkin kullanmak için ipuçları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 15:58 | Son Güncelleme

Siri'yi daha etkin kullanmak için ipuçları arayanlar için Siri nasıl kullanılır rehberi hazırladık. Siri hakkında ipuçları burada!

Siri'yi daha etkin kullanmak için ipuçları

Siri'yi daha etkin kullanmak için ipuçları arayanlar için Siri nasıl kullanılır rehberi burada! Siri ile neler yapılabilir ve Siri ne işe yarar sorularının yanıtları için okumaya devam edin...

SİRİ NASIL KULLANILIR?

Bildiğiniz Apple, 15 Eylül'de yeni ürünleri tanıttığı bir lansman yaptı. Apple Eylül tanıtımında dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı saatler Apple Watch 6S ve Apple Watch SE ile iPad Air 4 modelleri teknolojileri kadar yazılımları ile de önemli. Apple yazılımları demişken Siri'den bahsetmemek olmaz. Sesli komutla günlük işleri asiste etmek üzere geliştirilen ve tam 25 dilde hizmet veren Siri, gelecekte herkesin bir kişisel asistanının olmasını sağlayacak. Peki, Siri'yi daha etkin kullanmak için ne yapmalı?

SİRİ'Yİ DAHA ETKİN KULLANMAK İÇİN NE YAPMALI?

İşe Siri uygulamasını aktif kılarak başlayın. Siri’ye ulaşmak için “Hey Siri” diye seslenmeniz yeterli. Sesli erişimi ayarlar menüsünden aktif hale getirebilirsiniz.

- SİRİ SİZİ ANLAMIYOR MU?

Eğer Siri söylediğiniz şeyi yanlış anladıysa ekranda çıkan düzeltme linkine tıklayarak yanlış olan kelimeyi düzeltebilirsiniz. Böylece hem sormak istediğiniz soruyu doğru sorabilir hem de Siri’nin sizi daha iyi anlamayı öğrenmesini sağlamış olursunuz.

- MESAJ YAZ MESAJ OKU!

Siri'yi bir kişiye ya da birden fazla kişiye mesaj göndermek için kullanabilirsiniz. Okunmamış mesajlarınızı Siri’den sesli dinlemek için mesajlarımı oku komutunu vermeniz yeterli. Siri okuduktan sonra tekrar etmemi ister misin diye soracaktır. Eğer isterseniz “evet” ya da “tekrar oku” diyerek cevap verebilirsiniz.

- HENÜZ FOTOĞRAF GÖNDEREMİYOR!

Siri ile mesaj olarak video ya da fotoğraf göndermek ise henüz mümkün değil.

- SİRİ FOTOĞRAFLARI GÖSTER

Belirli bir tarih aralığında çekilen fotoğrafları görmek için Siri'ye tarih veya yer bilgisi vermeniz yeterli.

- PARMAĞA İP BAĞLAMAK VS...

Eskiden bir şeyleri unutmamak için parmağımıza ip bağlamak harika bir fikirdi. Şimdi Siri var. Siri'ye lokasyona veya zamana bağlı olarak hatırlatma yapmasını söylemeniz mümkün. Mesela Siri, eve gidince bana şunu hatırlat! / Siri, saat sekizde bana şunu hatırlat!...

- BAKTIĞIM ŞEYİ AKLINDA TUT!

İnternette gezinirken harika bir fikirle karşılaştınız ama not alacak zamanınız yok. Diğer işlere geçmeden önce o sayfadayken Siri, bana bunu hatırlat demeniz yeterli. Aklında tutup size hatırlatma yapacaktır. Böylece keşfettiğiniz ya da fark ettiğiniz şey kaybolup gitmeyecek.

- UÇAK MODUNA AL!

Siri'ye komut vererek telefonu uçak moduna alabili, WiFi kapatabilir ya da Bluetooth'u kapatabilirsiniz. Elbette tekrar açmak da mümkün.

- BİRİMLERİ ÇEVİR!

Siri, bir ölçü birimini diğerine çevirebiliyor. Hatta bazı hesap makinesi işlemlerini de yapabiliyor.

- SHAZAM ve SİRİ

Siri, shazam uygulaması ile birlikte çalışabiliyor. Bu şekilde o anda çalan şarkıyı ona sorabiliyorsunuz. Apple Music kullanıyorsanız çalmasını istediğiniz şarkıyı ona söylemeniz de yeterli.

- TWİTER'DA NEREL OLDU?

Siri, twiter hesabınıza girip son gelen bildirimleri okuyor. Facebook'ta istediğiniz durum güncellemesini de yapabiliyor.

- BU UÇAK HANGİ UÇAK?

Siri’ye şu an havadaki uçaklar hangileri şeklinde sorabilirsiniz. Siri uçakların hava yolları ve uçuş numaralarını getirecektir.

- SİRİ İLE ALARMI KUR!

Uyumadan öne Siri’ye seslenebilir ve istediğiniz saate kurmasını söyleyebilirsiniz.

SİRİ HAKKINDA

2010 yılında Apple tarafından satın alındı ve geliştirilerek iPhone modellerine sonra da diğer Apple ürünlerine uyarlandı. Bilmediğimiz bir yabancı kelimenin dilimizdeki karşılığını söyleyen, sorularımızı yanıtlayan Siri, etkin kullanıldığında günlük işleri büyük ölçüde kolay kılabilecek yeteneklere sahip.

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