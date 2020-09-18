Siri'yi daha etkin kullanmak için ipuçları arayanlar için Siri nasıl kullanılır rehberi burada! Siri ile neler yapılabilir ve Siri ne işe yarar sorularının yanıtları için okumaya devam edin...
Bildiğiniz Apple, 15 Eylül'de yeni ürünleri tanıttığı bir lansman yaptı. Apple Eylül tanıtımında dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı saatler Apple Watch 6S ve Apple Watch SE ile iPad Air 4 modelleri teknolojileri kadar yazılımları ile de önemli. Apple yazılımları demişken Siri'den bahsetmemek olmaz. Sesli komutla günlük işleri asiste etmek üzere geliştirilen ve tam 25 dilde hizmet veren Siri, gelecekte herkesin bir kişisel asistanının olmasını sağlayacak. Peki, Siri'yi daha etkin kullanmak için ne yapmalı?
İşe Siri uygulamasını aktif kılarak başlayın. Siri’ye ulaşmak için “Hey Siri” diye seslenmeniz yeterli. Sesli erişimi ayarlar menüsünden aktif hale getirebilirsiniz.
Eğer Siri söylediğiniz şeyi yanlış anladıysa ekranda çıkan düzeltme linkine tıklayarak yanlış olan kelimeyi düzeltebilirsiniz. Böylece hem sormak istediğiniz soruyu doğru sorabilir hem de Siri’nin sizi daha iyi anlamayı öğrenmesini sağlamış olursunuz.
Siri'yi bir kişiye ya da birden fazla kişiye mesaj göndermek için kullanabilirsiniz. Okunmamış mesajlarınızı Siri’den sesli dinlemek için mesajlarımı oku komutunu vermeniz yeterli. Siri okuduktan sonra tekrar etmemi ister misin diye soracaktır. Eğer isterseniz “evet” ya da “tekrar oku” diyerek cevap verebilirsiniz.
Siri ile mesaj olarak video ya da fotoğraf göndermek ise henüz mümkün değil.
Belirli bir tarih aralığında çekilen fotoğrafları görmek için Siri'ye tarih veya yer bilgisi vermeniz yeterli.
Eskiden bir şeyleri unutmamak için parmağımıza ip bağlamak harika bir fikirdi. Şimdi Siri var. Siri'ye lokasyona veya zamana bağlı olarak hatırlatma yapmasını söylemeniz mümkün. Mesela Siri, eve gidince bana şunu hatırlat! / Siri, saat sekizde bana şunu hatırlat!...
İnternette gezinirken harika bir fikirle karşılaştınız ama not alacak zamanınız yok. Diğer işlere geçmeden önce o sayfadayken Siri, bana bunu hatırlat demeniz yeterli. Aklında tutup size hatırlatma yapacaktır. Böylece keşfettiğiniz ya da fark ettiğiniz şey kaybolup gitmeyecek.
Siri'ye komut vererek telefonu uçak moduna alabili, WiFi kapatabilir ya da Bluetooth'u kapatabilirsiniz. Elbette tekrar açmak da mümkün.
Siri, bir ölçü birimini diğerine çevirebiliyor. Hatta bazı hesap makinesi işlemlerini de yapabiliyor.
Siri, shazam uygulaması ile birlikte çalışabiliyor. Bu şekilde o anda çalan şarkıyı ona sorabiliyorsunuz. Apple Music kullanıyorsanız çalmasını istediğiniz şarkıyı ona söylemeniz de yeterli.
Siri, twiter hesabınıza girip son gelen bildirimleri okuyor. Facebook'ta istediğiniz durum güncellemesini de yapabiliyor.
Siri’ye şu an havadaki uçaklar hangileri şeklinde sorabilirsiniz. Siri uçakların hava yolları ve uçuş numaralarını getirecektir.
Uyumadan öne Siri’ye seslenebilir ve istediğiniz saate kurmasını söyleyebilirsiniz.
2010 yılında Apple tarafından satın alındı ve geliştirilerek iPhone modellerine sonra da diğer Apple ürünlerine uyarlandı. Bilmediğimiz bir yabancı kelimenin dilimizdeki karşılığını söyleyen, sorularımızı yanıtlayan Siri, etkin kullanıldığında günlük işleri büyük ölçüde kolay kılabilecek yeteneklere sahip.
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