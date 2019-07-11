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Sırıkların en üstüne yerleştiriyorlar! Gören şaşkına dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Tokat'ın Niksar ilçesinde bahçe sahibi vatandaşlar, yetiştirdikleri ürünleri içi boşaltılmış yumurta kabukları ile nazara karşı koruduklarını düşünüyor.

Niksar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bahçelerinde yetiştirdikleri sebzeleri nazara karşı atadan kalma yöntemlerle koruyor.

Nazara karşı yumurta kabuğuyla önlem

Sebze sırıklarının en üstüne içi boşaltılmış yumurta kabuklarını yerleştiren, ya da sebzelerin arasına atan vatandaşlar, geçmişi Orta Asya'ya kadar uzanan yumurta nazarlığı geleneğini günümüzde de yaşatıyor.
Çiçeğe duran ya da emsallerine göre çok hızlı boy atan sebzelerin bulunduğu sırıkların üstüne yerleştirilen kabuklar ilginç görüntüler oluşturuyor.
Yumurta kabuklarının sadece nazar için alınan geleneksel bir önlem olduğunu söyleyen Hatice Budak, "Yumurtalar eskinin geleneği, nazar değmesin diye işte takarlardı böyle sırıkların başına. Başka bir özelliği yok. Eskiden gelen bir gelenek bu" diye konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Tokat yumurta Nazar gelenek

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