Şirin Ebu Akile'nin cenazesinde arbede! Tabut yere düştü

İsrail askerlerinin ateş açması sonucunda öldürülen Filistinli kadın muhabir Şirin Ebu Akile'nin cenazesinde arbede çıktı. İsrail polisinin cenazeye katılanlara yönelik müdahalesinde sırasında Akile'nin naaşının bulunduğu tabut yere düştü. Ebu Akile'nin naaşı, yeniden morga taşınarak cenaze arabasına yüklendi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN TOPLANMAYA BAŞLADILAR

Yüzlerce gazeteci ve aktivist, Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki hastanenin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisi, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi.

ARBEDE YAŞANDI, TABUT YERE DÜŞTÜ

Ebu Akile'nin naaşının morgdan çıkarılmasına yakın İsrail polisi hastane kapısına geldi. İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi. Cenazeye katılanlar, Ebu Akile'nin tabutunu hastane kapısına taşırken İsrail polisi ve cenazeye katılanlarla arbede yaşandı.

Öldürülen Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin tabutu omuzlarda ve onlarca Filistin bayrağıyla ilerlerken aralarında atlıların da bulunduğu İsrail polisi cenazeye katılanlara cop, ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. O sırada Akile'nin naaşının bulunduğu tabut yere düştü.

TABUT CENAZE ARACINA YÜKLENDİ

Ebu Akile'nin naaşı, İsrail polisinin müdahalesi sırasında omuzlarda morga geri taşındı. İsrail polisi, morgun önünde bir süre bekledikten sonra tabut cenaze arabasına yüklendi. İsrail polisi, cenaze aracının çevresinde güvenlik kordonu oluşturarak tabutla beraber yürümek isteyenlerin yaklaşmasına müsaade etmiyor.

NE OLMUŞTU?

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri 51 yaşındaki Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.



