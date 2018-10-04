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Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:36 | Son Güncelleme

Gazeteci Şirin Payzın CNN Türk ile yollarını ayırdığını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

Gazeteci Şirin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla CNN Türk'ten ayrıldığını duyurdu.

Şirin Payzin Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

17 senelik birliktelik bugün resmi olarak bitti. CNNTÜRK’le yollarımızı ayırdık.Neler sığmadı ki 17 yıla.Afganistan,Irak, Suriye’de ki savaş bölgelerinden yapılan yayınlar,bir muhabir olarak canla başla çalışma.11 Eylül ve sonrasında değişen herşey, İran, Lübnan, Filistin, İsrail, Kosova yani muhabir olarak asla kopmadığım bölgeler .. canlı yayınlar, özel haberler, haber takipleri.. sonra lider röportajları ! Trump’dan Hillary Clinton’a , Tarık Aziz’den AB liderlerine .. Davos’lar, AB zirveleri , Washington ‘dan bildirmeler, Nevruz’lar..

Soma gibi , Van depremi gibi yüreğimizi yakan haberler , seçimler.. yüzlerce canlı yayın, yüzlerce haber.. Dış haber muhabirliği ile başladım sonra Yeni Gün Hafta Sonu ‘nu yarattık ve ilk defa bir haftasonu kuşağı yayınlandı haber kanallarında...

Sonra , Ne Oluyor? başladı . 9 sezon yayınlandı .. kimi hararetli kimi sakin , yüzlerce konuyu, siyaseti, haberi tartıştık teke tek röportajlarda Muhalefet liderlerine , Bakanlara ,Milletvekillerine soru sordum .. bazen kızdılar , bazen güldüler ,bazen manşet oldular ama sormaktan asla vazgeçmedim . Ve tabii bu süreçte onlarca renkli gömleğim de bana ve size eşlik etti CnnTürk bana , ben ona çok şey kattık birlikte haber ve gazetecilik ödülleri kazandık:) sektörün en iyi kameraman, muhabir, editör, yönetmenleriyle çalıştım..

Şimdi yeni bir sayfa... Çok yakında yeniden buluşmak üzere

payzin

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