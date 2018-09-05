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Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

CNN Türk'te Ne Oluyor programını yapan ve sunan Şirin Payzın'ın kanalla yolları ayrıldı.

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te başlayan değişiklikler devam ediyor. Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok ismin görevine son veren CNN Türk bir ayrılık daha yaşandı.

Medyaradar'ın haberine göre, son olarak "Ne Oluyor" programının yapımcısı ve sunucusu Şirin Payzın 'ın CNN Türk'teki görevine son verildiği öğrenildi.

Şirin Payzın az önce odasını topladı ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak kanaldan ayrıldı.

ŞİRİN PAYZİN KİMDİR?

Türk televizyoncu Şirin Payzın. Şirin Payzın kimdir? İşte Şirin Payzın'ın biyografisi...
Şirin Payzın Makedon asıllı bir babanın ve Kırm göçmeni bir annenin kızı olarak 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası gazeteci olan Şirin Payzın bir dönem Ankara'da yaşadı ve Lise döneminde tiyatro ile ilgilendi.

1987 senesinde Üniversite için Fransa'ya gitti ve bu dönemde babasını kaybetti. Tekrar Türkiye'ye dönen Şirin Payzın İstanbul Üniversitesinde Filoloji Bölümünü yarım dönem okudu ardından Ankara Bilkent Üniversitesin'de Sanat Tarihi ve İşletme okudu Üniversite eğitimini New York Üniversitesi'nde tamamlamasının ardından Payzın Birleşmiş Milletler‘deki Daimi Temsilciliğimiz'de işe girdi. Televizyoncu Ufuk Güldemir‘in bir arkadaşı ile tanışmasıyla Show TV‘de çalışmaya başladı

1994-1999 yılları arasında ATV ana haber bülteni kadrosunda diplomasi muhabirliği yaptı. ATV ve Sabah Gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi. 1997 yılında Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ”Yılın Röportajı” ödülünü kazandı.

Şirin Payzın, CNN TÜRK‘ün kurulduğu 1999 yılında kıdemli diplomasi muhabiri olarak göreve başladı. 2002 yılının Eylül ayına kadar bu görevini sürdürdü. 2001 yılında “Dünyada Bugün” programını hazırladı ve sundu. CNN TÜRK'te “Yeni Gün Hafta Sonu”nu hazırlayıp sundu. Ayrıca, muhabirliğe de devam etti.

2003 yılının Mart ayında başlayan, Irak Savaşı sırasında TRT adına İran‘a gitti ve buradan özel bir program hazırlayarak sundu.

Muhabirlik görevi süresince, Pakistan‘daki askeri darbe, AB Helsinki Zirvesi, İsrail‘de ikinci intifada, İran‘da seçimler, Bağdat‘ta yaşanan krizler, 11 Eylül sonrası New York‘ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu da dahil olmak üzere, sıcak haberleri CNN TÜRK adına yerinde izledi.

Ankara'da diplomasi muhabiri olarak Türk dış politikasına dair haberler ve röportajlar yaptı. 2001 yılında “Dünyada Bugün” programını hazırladı ve sundu. Irak'tan izlenimlerini “Perspektif” programı için belgesel olarak hazırladı.

“Hepsi Birer Güldünya” belgeseliyle 2004 yılında Metin Göktepe Yılın Görüntülü Haber Ödülü'nü aldı.

Şirin Payzın, 1999 yılının başında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ali Ahmet Acet ile evlendi. Boşandı.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
doğru soyleyenı 119 köyden kovarlarmış
bu tür kanalları zihniyetinden dolayı ben protesto ediyorum ve izlemiyorum. halk olarak bu yapılmalı
Cnnturk oldu ahaber izlemeye gerek yok artik
ne bekleniyordu ki her geçen gün karanlı biraz daha artıyor.
Zaten kimse izlemiyor ve saygı duyup inanmıyor o kanala. Şirin Payzın'ın kalmayı sürdürmesi hataydı.
Merak etmeyin Şirin hanımın yerine bir tane yalaka bulurlar ve sabah akşam Reislerine övgüler düzdürürler... Ben zaten seyretmiyorum ki havuz medyasını... Zaten seyredenler de şu anda Türk ekonomisinin uçtuğunu, bütün dünyanın bizi kıskandığını zannediyorlar :))))))))..
mesleğinde otarite olan biri için skıntı yok bir yer bulur
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