Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te başlayan değişiklikler devam ediyor. Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok ismin görevine son veren CNN Türk bir ayrılık daha yaşandı.

Medyaradar'ın haberine göre, son olarak "Ne Oluyor" programının yapımcısı ve sunucusu Şirin Payzın 'ın CNN Türk'teki görevine son verildiği öğrenildi.

Şirin Payzın az önce odasını topladı ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak kanaldan ayrıldı.

ŞİRİN PAYZİN KİMDİR?

Türk televizyoncu Şirin Payzın. Şirin Payzın kimdir? İşte Şirin Payzın'ın biyografisi...

Şirin Payzın Makedon asıllı bir babanın ve Kırm göçmeni bir annenin kızı olarak 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası gazeteci olan Şirin Payzın bir dönem Ankara'da yaşadı ve Lise döneminde tiyatro ile ilgilendi.

1987 senesinde Üniversite için Fransa'ya gitti ve bu dönemde babasını kaybetti. Tekrar Türkiye'ye dönen Şirin Payzın İstanbul Üniversitesinde Filoloji Bölümünü yarım dönem okudu ardından Ankara Bilkent Üniversitesin'de Sanat Tarihi ve İşletme okudu Üniversite eğitimini New York Üniversitesi'nde tamamlamasının ardından Payzın Birleşmiş Milletler‘deki Daimi Temsilciliğimiz'de işe girdi. Televizyoncu Ufuk Güldemir‘in bir arkadaşı ile tanışmasıyla Show TV‘de çalışmaya başladı