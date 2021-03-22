HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli? Şirin Payzın kaç yaşında?

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli? Şirin Payzın kaç yaşında?

22.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirin Payzın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemde kendine sıkça yer buluyor. Özellikle Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar dikkatleri çekiyor. Babası gibi gazeteci olmayı seçen Şirin Payzın, üniversiteyi Fransa’da bitirmiştir. Daha Sonra Trükiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi’nde Filoloji bölümüne başlamıştır.

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli? Şirin Payzın kaç yaşında?

Göçmen bir aileden gelen Şirin Payzın, mesleğe ilk olarak televizyoncu Ufuk Güldemir’in bir arkadaşı vesilesiyle girdiği Show TV’de başlamıştır. ATV, CNN Türk, TRT gibi kanallarda da görev almıştır. Şirin Payzın, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Şirin Payzın, günümüzde HALK TV ekranlarında yayınlanan “Şirin Payzın ie Sözüm Var” programını sunmaktadır.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın, 1968 yılında İstanbul’da doğmuştur. Makedon baba ve Kırım göçmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Payzın, babasının izinden giderek gazeteci olmayı seçmiştir.

1987'de üniversite eğitimi için Fransa'ya gitti ve bu dönemde babasını kaybetti. Tekrar Türkiye'ye dönen Şirin Payzın İstanbul Üniversitesi'nde Filoloji Bölümünü yarım dönem okudu, ancak ardından Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve İşletme bölümüne geçiş yaptı.

şirin payzın

Üniversite eğitimini New York Üniversitesi'nde tamamlamasının ardından Birleşmiş Milletler'deki Türkiye daimi temsilciliğinde çalışmaya başladı.

Şirin Payzın ilk oalrak Show TV ekranlarında çalışmaya başladı. 1994-1999 yılları arasında ATV ana haber bülteni kadrosunda diplomasi muhabirliği yaptı. ATV ve Sabah gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi. 1997 yılında Libya lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Röportajı Ödülü'nü aldı.

Şirin Payzın, CNN TÜRK'ün kurulduğu 1999 yılında kıdemli diplomasi muhabiri olarak göreve başladı ve Eylül 2002'ye kadar bu görevini sürdürdü. 2001 yılında "Dünyada Bugün”" programını hazırladı ve sundu. CNN TÜRK'te "Yeni Gün Hafta Sonu" nu hazırlayıp sundu. Bu sürede muhabirliğe de devam etti.

şirin payzın1

Muhabirlik görevi süresince, 1999 Pakistan askerî darbesi, Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi, İsrail'de İkinci İntifada, İran'daki seçimler, Bağdat'ta yaşanan siyasi krizler, 11 Eylül saldırıları New York'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu da dahil olmak üzere çeşitli gündem haberleri CNN TÜRK adına yerinde izledi. Ankara'da diplomasi muhabiri olarak Türkiye'nin dış politikasına dair haberler ve röportajlar yaptı. Irak'tan izlenimlerini "Perspektif" programı için belgesel olarak hazırladı. "Hepsi Birer Güldünya" belgeseliyle 2004 yılında Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'nü kazandı.

1999 yılının başında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ali Ahmet Acet ile evlendi ancak daha sonra boşandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
Demirtaş için Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezasıDemirtaş için Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Halk TV CNN Türk

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

22 Mart koronavirüs tablosu

Can Coşkun kimdir? Can Coşkun kaç yaşında? Can Coşkun nereli?

Can Coşkun kimdir?

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ekrem İmamoğlu: Gezi Parkı’yla ilgili mülkiyet davası açacağız

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş 'Gezi Parkı' açıklaması

Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası

Demirtaş için Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.