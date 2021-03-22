Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli? Şirin Payzın kaç yaşında?

Göçmen bir aileden gelen Şirin Payzın, mesleğe ilk olarak televizyoncu Ufuk Güldemir’in bir arkadaşı vesilesiyle girdiği Show TV’de başlamıştır. ATV, CNN Türk, TRT gibi kanallarda da görev almıştır. Şirin Payzın, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Şirin Payzın, günümüzde HALK TV ekranlarında yayınlanan “Şirin Payzın ie Sözüm Var” programını sunmaktadır.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın, 1968 yılında İstanbul’da doğmuştur. Makedon baba ve Kırım göçmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Payzın, babasının izinden giderek gazeteci olmayı seçmiştir.

1987'de üniversite eğitimi için Fransa'ya gitti ve bu dönemde babasını kaybetti. Tekrar Türkiye'ye dönen Şirin Payzın İstanbul Üniversitesi'nde Filoloji Bölümünü yarım dönem okudu, ancak ardından Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve İşletme bölümüne geçiş yaptı.

Üniversite eğitimini New York Üniversitesi'nde tamamlamasının ardından Birleşmiş Milletler'deki Türkiye daimi temsilciliğinde çalışmaya başladı.

Şirin Payzın ilk oalrak Show TV ekranlarında çalışmaya başladı. 1994-1999 yılları arasında ATV ana haber bülteni kadrosunda diplomasi muhabirliği yaptı. ATV ve Sabah gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi. 1997 yılında Libya lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Röportajı Ödülü'nü aldı.