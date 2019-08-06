Şirince’de mermer ocağına olumsuz yanıt sonrası vatandaşlar tek yürek

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince’de yapılması planlanan mermer ocağına ilişkin ÇED raporunun şirket aleyhine sonuçlanmasının ardından Selçuklular, İl Tarım Müdürünü Musa Bakan’dan devam eden kalker ocağı projeleri, jeotermal enerji santrali gibi projeler konusunda yapılmaması için destek istedi.

Şirince ile Belevi arasındaki bölgeye yapılması için başvuruda bulunulan mermer ocağı konusunda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin şirket aleyhine sonuçlanması vatandaşları sevindirirken, Selçuk Belediyesinde yapılan çalıştayda oy birliğiyle alınan kararla Efes Selçuk Çevre Gönüllüleri grubu oluşturuldu. Gönüllüler, ilk icraat olarak İzmir İl Tarım Müdürlüğünden randevu talep etti.

İl Tarım Müdürü Bakan’a teşekkür

İzmir İl Tarım Müdürü Musa Bakan’ı makamında ziyaret eden Efes Selçuk Çevre Gönüllüleri, birinci derecede tarım arazisi olan bölgeye mermer ocağı yapılmaması yönünde çıkan ÇED kararı nedeniyle il tarım müdürü nezdinde bu yanlışa ’dur’ diyen kişi ve kurumlara teşekkür etti. Ziyarette, Bakan’a ÇED süreci devam eden Belevi bölgesinde yapılması için başvurusu yapılan Jeotermal projesinin çevresel etkileri hakkında da hazırlanan dosyayı sunuldu.