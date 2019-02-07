Şirince'deki dilek havuzu kamulaştırılması yapılamadı (Arşiv)

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in gözde turizm bölgelerinden Şirince, geçen yıl, St. Jean John Baptist Kilisesi'nin yanındaki dilek havuzuyla gündeme geldi. Yılda 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şirince'deki kilisenin bahçesinde yer alan dilek havuzunda toplanan madeni paraların belli aralıklarla alındığı, ancak kimin tarafından kullanıldığının bilinmediği ortaya çıktı. Bu durumu göz önünde bulunduran İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, konuyu Vergi Dairesi Başkanlığı'na iletti. Parsel için mahkemenin belirlediği 830 bin TL'nin karardaki süre içerisinde ödenememesi üzerine kamulaştırma yapılamadı. Kamuya kalacağı ifade edilen dilek paralarının ne olacağı da belirsiz kaldı. Selçuk Belediye Başkanı AK Parti'li Zeynel Bakıcı, "Paramız olmadığı için kamulaştırmayı yapamadık ama şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bölgeyi tehlikeli yapı sınıfına soktuk. İş yerlerinin tahliyesi için yazı yazdık. Süreci Kaymakamlık takip ediyor" dedi.

Yılda 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şirince'deki St. Jean John Baptist Kilisesi'nin geçen yıl bahçesinde yer alan dilek havuzunda toplanan madeni paraların belli aralıklarla alındığı, ancak kimin tarafından kullanıldığının bilinmediği ortaya çıktı. Bu durumu göz önünde bulunduran İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, konuyu Vergi Dairesi Başkanlığı'na iletti. Bu andan itibaren de dilek havuzunda toplanan paraların nereye gittiği araştırılmaya başlandı. Tartışmaların gündeme gelmesinden sonra değeri binlerce TL'yi bulan yerli ve yabancı madeni paraların belli aralıklarla kimler tarafından alındığıyla ilgili hem işletme çalışanları, hem belediye hem de arazi sahibi bilgilerinin olmadığını söyleyerek, birbirlerini işaret etti.