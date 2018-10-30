HABER

Şirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 01:25 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de bir kişi, aracında uğradığı silahlı sonucu öldürüldü.

Şirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldü

Hüseyin COŞKUN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de bir kişi, aracında uğradığı silahlı sonucu öldürüldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay saat 23.00 sıralarında Şirinevler yan yol Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs durağında seyir halindeki otomobile arkadan araçlarıyla yanaşan kişi ya da kişiler, silahlarını çıkararak ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu öndeki otomobilin sürücüsü isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar Topkapı istikametinde araçlarıyla kaçarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Polisin incelemesi sırasında üst geçitte toplanan vatandaşlar, polis incelemesini izledi.

(FOTOĞRAFLI)

Şirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldüŞirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldüŞirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldü

PARTNERAmber Heard yaktı geçtiAmber Heard yaktı geçti
Bağdat Caddesi kırmızı beyaza büründüBağdat Caddesi kırmızı beyaza büründü
Manisa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Manisa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım'dan ayrılan Esra Eron'a yanıt geldi!

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım'dan ayrılan Esra Eron'a yanıt geldi!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon dolar!

Balıkesir'de ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon dolar!

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.