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Şirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un en yoğun noktalarından biri olan D-100 Karayolu, Şirinevler mevkiinde trafikte seyreden bir otomobilden sıkılan kurşunun hedefi, seyir halindeki başka bir otomobilin sürücüsü oldu.

Hüseyin COŞKUN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'un en yoğun noktalarından biri olan D-100 Karayolu, Şirinevler mevkiinde trafikte seyreden bir otomobilden sıkılan kurşunun hedefi, seyir halindeki başka bir otomobilin sürücüsü oldu. Kafasından isabet alan ve ismi bilinmeyen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekiler, kanlı infazın gerçekleştiği noktadaki çalışmaları adeta film izler gibi izledi. Olay, şehrin en işlek karayolu olan D-100 Karayolu'nun Şirinevler mevkii, Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda seyreden bir otomobilde bulunan kişi ya da kişilerce, seyir halindeki beyaz bir otomobile doğru açılan ateş sonucunda otomobilde yalnız olan ve ismi bilinmeyen sürücü, sıkılan tek kurşunun hedefi oldu. Metrobüs ve metro duraklarının yakınında, otobüs durağının ise hemen önünde yaşanan olayı görenler, büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekibi silahlı saldırıya uğrayan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. SEYİR HALİNDEKİ SÜRÜCÜNÜN KAFASINA TEK KURŞUN İnfazı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunduğu otomobilin olaydan saniyeler sonra Ankara istikametine doğru hızla kaçtığı ve PTS kayıtlarına göre otomobilde 'çift plaka' sahteciliği uygulandığı olduğu ortaya çıktı. Cinayet mahalline gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayete kurban giden sürücünün cansız bedeni üzerinde incelemede bulundu. Sürücünün kafasından tek kurşun isabet alarak infaz edildiği bilgisine ulaşıldı. CİNAYET MAHALLİNİ FİLM İZLER GİBİ İZLEYEN VATANDAŞLAR Olayın gerçekleştiği yan yol çalışmalar boyunca trafiğe kapatılırken, metrobüs üst geçidinden geçen yayalar ve ana yolda seyir halindeki araçlarda bulunanların, cinayet mahallindeki çalışmaları adeta film izler gibi izlediği görüldü. Bazılarının olayı görüntülediği de gözlemlenirken, polis ekipleri bekleme yapan kişileri sık sık ikaz etti. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının da inceleme yapmasının ardından, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, trafikte kanlı infaz hakkında soruşturma başlattı.

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