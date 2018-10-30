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ŞİRİNEVLER'DE BİR KİŞİ ARACINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:15 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de bir kişi, aracında uğradığı silahlı sonucu öldürüldü.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de bir kişi, aracında uğradığı silahlı sonucu öldürüldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay saat 23.00 sıralarında Şirinevler yan yol Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs durağında seyir halindeki otomobile arkadan araçlarıyla yanaşan kişi ya da kişiler, silahlarını çıkararak ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu öndeki otomobilin sürücüsü isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar Topkapı istikametinde araçlarıyla kaçarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Polisin incelemesi sırasında üst geçitte toplanan vatandaşlar, polis incelmesini izledi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Vatandaşlar üst geçitten polis incelemesini izlemesi.

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