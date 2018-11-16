Şirinevler'de inşaatta yangın (1)

Murat SOLAK\/ \u0130STANBUL, (DHA) \u015e\u0130R\u0130NEVLER'de bulunan bir in\u015faatta yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130n\u015faat\u0131n giri\u015findeki kalaslar\u0131n yanmas\u0131 sonucu y\u00fckselen yo\u011fun duman nedeniyle D-100'de trafikte aksama ya\u015fand\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)PARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z i\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131yla \u00e7\u00f6p atmaya \u00e7\u0131k\u0131nca...Kendi arac\u0131yla soyguna gelen gasp\u00e7\u0131 iki g\u00fcnde yakaland\u0131Onlar denizin astronotlar\u0131! Bunu yaln\u0131zca orada yapabiliyorlar
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