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Şirinevler'de inşaatta yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 15:22 | Son Güncelleme

ŞİRİNEVLER'de bulunan bir inşaatta yangın çıktı.

Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) ŞİRİNEVLER'de bulunan bir inşaatta yangın çıktı. İnşaatın girişindeki kalasların yanması sonucu yükselen yoğun duman nedeniyle D-100'de trafikte aksama yaşandı.

(FOTOĞRAF)

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