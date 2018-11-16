Şirinevler'de inşaatta yangın (2)

Murat SOLAK\/ \u0130STANBUL, (DHA) \u015e\u0130R\u0130NEVLER'de bulunan bir in\u015faatta yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130n\u015faat\u0131n giri\u015findeki kalaslar\u0131n yanmas\u0131 sonucu y\u00fckselen yo\u011fun duman nedeniyle D-100'de trafikte aksama ya\u015fand\u0131.PARTNERTV kanallar\u0131n\u0131 beynimiz ile de\u011fi\u015ftirebilece\u011fiz!Kahramanmara\u015f'ta ka\u00e7ak kaz\u0131ya 4 g\u00f6zalt\u0131G\u00f6ren telefonuna sar\u0131l\u0131yor! Sokakta sergileniyor
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