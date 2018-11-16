Şirinevler'de inşaatta yangın (3)

Murat SOLAK\/ \u0130STANBUL, (DHA) \u015e\u0130R\u0130NEVLER'de bulunan bir in\u015faatta yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130n\u015faat\u0131n giri\u015findeki kalaslar\u0131n yanmas\u0131 sonucu y\u00fckselen yo\u011fun duman nedeniyle D-100'de trafikte aksama ya\u015fand\u0131.Ayl\u0131k kazanc\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yor! O sosyal medyan\u0131n en nefret edilen kullan\u0131c\u0131s\u0131Tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ablas\u0131 ile sevgilisini vurdu\u0130\u015f adam\u0131 cinayetinde 5 tutuklama; hakim karde\u015fi de soru\u015fturmaya destek verdi
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