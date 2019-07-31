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ŞİRİNEVLER'DE KABLOLARDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 22:40 | Son Güncelleme

Hakime Torun ATALAY / İSTANBUL DHA Bahçelievler Şirinevler'de, ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında kablolarda medyada gelen patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Hakime Torun ATALAY / İSTANBUL DHA
Bahçelievler Şirinevler'de, ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında kablolarda medyada gelen patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Şirinevler İncesu Sokak'ta ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında, aşırı yükleme nedeniyle kablolarda patlamalar meydana geldi. Sokağı aydınlatan patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kısa süren patlamalar sonrasında hattaki enerjinin kesilmesiyle ekiplerin çalışmaları kaldığı yerden devam etti. Olayda yaralanan olmadı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu kamerasından patlama anları

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