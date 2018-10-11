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ŞİRİNEVLER'DE ORTAOKULDA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 13:56 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Bahçelievler Şirinevler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Bahçelievler Şirinevler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda yangın çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öğrenciler tahliye edilirken itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Okuldan görüntü
-Öğrenciler
-İtfaiye ve sağlık ekipleri
-Detaylar

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