Şirinevler'de ortaokulda yangın (2) Alper KORKMAZ-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER Şirinevler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda yangın çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okulda bulunan yaklaşık 900 öğrenci tahliye edildi. Rahatsızlanan bazı öğrenciler itfaiye tarafından taşınarak ambulansa konuldu. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
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