ŞİRİNEVLER'DE ORTAOKULDA YANGIN (2)

*Rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taner YENER-İSTANBUL DHA

Bahçelievler Şirinevler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda yangın çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okulda bulunan yaklaşık 900 öğrenci tahliye edildi. Rahatsızlanan bazı öğrenciler itfaiye tarafından taşınarak ambulansa konuldu. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntü

-Öğrenciler

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Rahatsızlanan öğrenciler

-Detaylar

