HABER

Şirinevler'deki saldırının sırrı çözüldü: İntikam cinayeti çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

ŞİRİNEVLER'de dün akşam işlenen cinayetin intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı.

Alper KORKMAZ- Müslim SARIYAR - İstanbul (DHA) - ŞİRİNEVLER'de dün akşam işlenen cinayetin intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı. Aracında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Emre Solan'ın 2013 yılında oyuncu ve model Halit Arslan'ı bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.
Olay gece saatlerinde Şirinevler D-100 yanyol üzerinde meydana gelmişti. Emre Solan'ın aracının yanına yaklaşan bir kişi tarafından pompalı tüfekle başından vurarak öldürüldü. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saldırgan kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan'ın mankenlik ve oyunculuk yapan kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında Emre Solan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Solan'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi. Mehmet Ali Arslan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(FOTOĞRAF)

PARTNERAmber Heard yaktı geçtiAmber Heard yaktı geçti
60 bin Suriyeli ülkesine döndü60 bin Suriyeli ülkesine döndü
AK Parti karıştı! İstifa etti, böyle suçladıAK Parti karıştı! İstifa etti, böyle suçladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

SGK'da yeni dönem başlıyor

SGK'da yeni dönem başlıyor

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peş peşe depremlerin çarpıcı nedeni: Afrika anakarası ittiriyor

Peş peşe depremlerin çarpıcı nedeni: Afrika anakarası ittiriyor

Camiye cam kapı rezilliği! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Camiye cam kapı rezilliği! Tepkiler çığ gibi büyüyor

60 bin Suriyeli ülkesine döndü

60 bin Suriyeli ülkesine döndü

AK Parti karıştı! İstifa etti, böyle suçladı

AK Parti karıştı! İstifa etti, böyle suçladı

Prof. Dr. Ortaylı'dan Süleyman Demirel yorumu

Prof. Dr. Ortaylı'dan Süleyman Demirel yorumu

Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.