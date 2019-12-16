Şırınga çikolata yüzünden ölen Mert'le ilgili yeni gelişme! Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye Mert'in ölümüne ağlarken o anların da görüntüsü çıktı.

ÖNCE MÜDÜRÜN ODASINA GİDİYOR, SONRA KORİDORDA YERE YIĞILIYOR

A Haber'in yayınladığı görüntülerde Mert Yağız Köksal, önce okul müdürünün odasına gidiyor. O esnada Mert'in boğazını tuttuğu da görülüyor. Daha sonra hademeye boğazının tıkandığı yönünde hareketlerde bulunuyor ve Mert yere yığılıyor.

'EPİLEPSİ KRİZİ SANDIM'

Hademenin ifadesinde Mert'in epilepsi krizi geçirdiğini sandığı belirtiyor. Okulun karşısındaki sağlık merkezine götürülen Mert hayatını kaybetmişti.

DOKTOR: BOĞAZINDA BİR CİSMİN TAKILI OLDUĞU SÖYLENMEDİ

Müdahale eden doktorun ifadesinde ise ''Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' dediği öğrenildi.

Kantinci ifadesinde ''6 Aralık'a kadar şırınga şeklinde çikolatayı sattık. Okul denetimlerinde bana bunun yasak olduğu söylenmedi'' demişti.

