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Şırınga çikolata yüzünden ölen Mert'le ilgili yeni gelişme! Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:57 | Son Güncelleme

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga çikolata yüzünden hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 7 yaşındaki Mert'in okuldaki son anları ve sağlık merkezindeki görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktorun da ifadesinde "Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi." dediği öğrenildi.

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye Mert'in ölümüne ağlarken o anların da görüntüsü çıktı.

ÖNCE MÜDÜRÜN ODASINA GİDİYOR, SONRA KORİDORDA YERE YIĞILIYOR

A Haber'in yayınladığı görüntülerde Mert Yağız Köksal, önce okul müdürünün odasına gidiyor. O esnada Mert'in boğazını tuttuğu da görülüyor. Daha sonra hademeye boğazının tıkandığı yönünde hareketlerde bulunuyor ve Mert yere yığılıyor.

'EPİLEPSİ KRİZİ SANDIM'

Hademenin ifadesinde Mert'in epilepsi krizi geçirdiğini sandığı belirtiyor. Okulun karşısındaki sağlık merkezine götürülen Mert hayatını kaybetmişti.

DOKTOR: BOĞAZINDA BİR CİSMİN TAKILI OLDUĞU SÖYLENMEDİ

Müdahale eden doktorun ifadesinde ise ''Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' dediği öğrenildi.

Kantinci ifadesinde ''6 Aralık'a kadar şırınga şeklinde çikolatayı sattık. Okul denetimlerinde bana bunun yasak olduğu söylenmedi'' demişti.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
lanet olsun devlet okulunda 1 tane acil müdahale ede bilen 1 kişi yok. okuduğunuz okullar diplomalar bi yerinize girsin. çocuk çok uğraşmış lanet olsun ya
Memlekette denetim denen bir şeyin olmadığı böylelikle tescillenmiş oldu.Her şeyden önce bu çikolatayı yapan firma, bunun kolayca nefes borusuna kaçabilecek şekilde olduğunu bilmiyor ya da biliyor ama kimse denetlemediği için, boşver üretelim mi diyor?Bence bu çocuğun ölümünden devlet sorumlu.
Doktorun savunması içler acısı. Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi ona göre müdahelede bulunmadık... Epilepsi geçiren biriyle boğazına cisim kaçan birini ayırt edemiyorsan sana yazıklar olsun. Gerçi sağlık ocağındaki doktorların ne kadar bilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. İlaç yazmaktan başka birşeyden haberleri yok.
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