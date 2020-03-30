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  4. Şırınga iğnesinin ucuna seramikten 2 milimetrelik 'doktor heykeli'

Şırınga iğnesinin ucuna seramikten 2 milimetrelik 'doktor heykeli'

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Necati Korkmaz, dünyadaki sayılı mikro heykeltıraşlar arasında bulunuyor. 11 günde şırınganın ucundaki iğne üzerine sadece mikroskopla görülebilen 2 milimetrelik doktor heykeli yapan Korkmaz'ın Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda 40 farklı eseri sergileniyor.

Sadece mikroskop ya da büyüteçle görülebilen 40 eseri sergilenen Korkmaz, İstanbul'daki evinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyuyor.

Eserine 'Doktor X' adını verdi

Evde kaldığı bu süreçte sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkati çekmek amacıyla işe koyulan Korkmaz, 11 günde şırınganın ucundaki iğnenin üzerine "doktor heykeli" yaptı.
Korkmaz, 2 milimetrelik doktor heykelinin eline de saç telinden mızrak yerleştirdi. Sadece mikroskopla görülen bu eserde doktorun, mızrağı temsili "koronavirüse" sapladığı görülüyor.
Necati Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarına dikkati çekmek amacıyla 11 günde yaklaşık 70 saatte "Doktor X" adını verdiği bu eseri yaptığını belirtti.
Sokağa çıkmamaya özen gösterdiğini vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:
"Kendi sağlığım ve toplumun sağlığı için bunu yapıyorum. Sağlık çalışanları insan üstü bir gayretle virüsün önüne geçmeye ve hastalığa müdahale etmeye çalışıyor. Bizler evlerimizdeyken onlar sürekli hastanedeler ve büyük fedakarlık gösteriyorlar. "
"Minyatür sanatçısıyım, onların bu fedakarlığına dikkat çekmek için ne yapabiliriz diye düşündüm. Onlar için bir anıt yapmaya karar verdim."
Yaptığı "doktor heykeli"nin müzede en güzel yerde sergileneceğine dikkati çeken Korkmaz, şunları söyledi:
" 'Doktor X' fedakar bütün dünya sağlık çalışanlarını temsil ediyor. Onların virüse karşı amansız mücadelelerini temsil ediyor. Lütfen herkes dikkat etsin ve sokağa çıkmasın. Bilime kulak vererek hareket edelim. Biz bu virüsü mutlaka yeneceğiz." (AA)
Anahtar Kelimeler:
Şırınga doktor Minyatür heykel anıt

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