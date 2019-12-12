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Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:04 | Son Güncelleme

Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp hayatını kaybetmesinin ardından bir acı haberde Diyarbakır'dan geldi. Bir marketten aldığı şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti.

Diyarbakır, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

ŞIRINGALI ÇİKOLATA NEDİR?

Şırınganın içerisinde yer alan sıvı çikolatadır. Birçok marka tarafından üretilmektedir.

sırıngalı cıkolata

(İHA)

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