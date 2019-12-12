Şırıngalı çikolatadan ölen çocuğun annesi konuştu: "Bunlar cinayet aleti"

Diyarbakır’da şırıngalı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 7 yaşındaki Umut’un annesi Gülşen Bilgi, bunların cinayet olduğunu belirterek yetkililerin duruma el atmasını istedi.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlunu kaybeden acılı anne Gülşen Bilgi, yaşadıkları olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Oğlunun saat 18.00 sularında okuldan eve geldiğini belirten anne Bilgi, "O esnada bende yemek hazırlamıştım. Yemek yiyecektik evde ekmek yoktu, ekmek alması için para verecektim, bu şırınga da elindeydi çikolatasını yiyordu. Şırıngayı lavabonun üzerine bıraktı, parayı verdim çıkıp gidiyordu, kapının önündeydik. İki merdiven aşağı indi sonra tekrar bana geri döndü, o sırada demek ki bu boğazına kaçtı. Bana döndü paniklemişti, nefes alamıyor zorlanmaya başladı, çırpınmaya çalıştı. Ne oldu dedim hiçbir ses çıkaramadı, nefes alamıyordu konuşamadı da. Ne yaptın sen dedim, dememle demek ki şırınganın başındaki parça ağzına atmıştı, boğazına değil de nefes borusuna kaçmıştı. O anda ben de ne yapacağımı bilemedim, soğuk kanlı olmaya çalıştım başını eğdim, sırtına vurdum bağırmamla komşular geldi. Komşular da yardım ettiler, sırtına vurdum hiçbir şey fayda etmedi, tekrar kaldırdım ayağıyla hala çırpınıyordu, kendisi de çıkarmaya çalışıyordu. Anne çıkar diye eliyle işaret ediyordu. Sırtına vurdum olmadı karnına bastırmaya çalıştım, kucağıma aldım, karnına bastım. O da olmadı, en son parmağımı ağzına kattım boğazına kadar götürdüm, hiçbir şey gelmedi. Yan komşum elimden aldı o da çabaladı olmadı, komşum oğlunu çağırdı. Oğluna verdi al koş hastaneye dedi, hastaneye koşmasıyla bende hastaneye koştum, çocuğu caddede kucağımızda gördüler bir ağabey durdu, arabayla gel binin dedi hastaneye götürelim dedi. Diğer arabalar da durdu beni de aldılar bende gittim. Hastaneye yetişmeye çalışıyorduk ama bütün kırmızı ışıklar bize durdu. Hastaneye yetişene kadar arada ne kadar zaman kaybettik bilmiyorum ama ilk önce çocuk hastanesine gittik" dedi.