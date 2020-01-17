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  4. Şırıngalı çikolatayla ölen Umut'un karnesini annesi aldı

Şırıngalı çikolatayla ölen Umut'un karnesini annesi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’da şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Umut Bilge’nin karnesini anne Gülşen Bilgi aldı.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Umut Bilge’nin karnesini anne Gülşen Bilgi aldı. Acılı anne, "Oğlumun ilk karnesi değildi ama son karnesi oldu. Bunu bir ömür boyu saklayacağız, çünkü oğlumdan kalan son hatıra" dedi.
Diyarbakır'da, 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın yarıyıl tatiline girmesiyle, 1900 okulda eğitim gören yaklaşık 500 bin öğrenci karne aldı. Geçen 5 Aralık günü şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölen ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Umut Bilge’nin annesi Gülşen Bilgi ise, en acı karne törenini yaşadı.
'OĞLUMUN İLK KARNESİ DEĞİLDİ AMA SON KARNESİ OLDU'
Diyarbakır Yenişehir Seyrantepe İlkokulu’na gidip oğlunun karnesini alan anne Bilgi, "Oğlum yaşasaydı bugün beraber gidip karnesini alacaktık ama kısmet olmadı" dedi. Tek başına giderek oğlunun karnesini aldığını ve çok üzgün olduğunu ifade eden anne, "Oğlumun ilk karnesi değildi ama son karnesi oldu. Bunu bir ömür boyu saklayacağız, çünkü oğlumdan kalan son hatıra. Acımızı hala yaşıyoruz, acımız çok taze" diye konuştu.
'DAVAYLA İLGİLİ BİR GELİŞME YOK'
Oğlunun ölümüne neden olan şırıngalı çikolata firması hakkında şikayetçi olduklarını hatırlatan Gülşen Bilgi, davayla ilgi henüz bir gelişme olmadığını söyledi. Bilgi, "Bütün o ürünler o zaman toplatıldı, Allah razı olsun bakanlıktan. Sonuç ne olacak bilmiyoruz. Ama inşallah iyi olur, hayırlısı olur. Oğlumun ve diğer çocuğun bu acıdan sonra boş gitmesini istemiyoruz. İnşallah hiçbir çocuk ve ailesi bir daha böyle bir şey yaşamaz" dedi.

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