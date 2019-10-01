Şırıngayla beslenerek büyütülen ebabil kuşları doğaya salınıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesinde bir kurumun çatı onarımı sırasında bulunan ve şırınga ile beslenerek büyütülen ebabil yavrularından 97'sini, göçe katılabilmeleri için doğaya salmaya başladı.

İlçenin Cumhuriyet meydanında bir binanın çatı katında bulunan 112 ebabil kuşundan hayatta kalan 97'si, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesinde şırınga ile beslenerek büyütüldü.

Göç zamanı gelen ve uçma yeteneği kazanan yavrular, göç yollarını öğrenmeleri için kalabalık sürülerin bulunduğu yerlerden peyderpey doğaya salınıyor.

Ebabil kuşlarının bir kısmını doğaya bırakan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yavru kuşlara sahip çıkan ve onların büyümesine yardımcı olan görevlilere ve gönüllülere teşekkür belgesi verdi.

Demir, basın mensuplarına, yavruların tek tek şırınga ile 2,5 saatte beslendiğini anlattı.

"Ebabil kuşları, nesilleri tehlike altında olmasa bile özel ve koruma altında olan türler." diyen Demir, şunları dile getirdi:

"Ebabil hayatının yüzde 90'ını havada geçiriyor ve sadece yavrulama döneminde çatı katlarına konuyor. Bize ulaştırılan yavrulardan 97'si 23 günlük beslenme ile belli bir büyüklüğe ulaştı. Biz bu kuşlara ilk önce günde 7-8 kez besleme yaparken, genç forma ulaştıktan sonra 5-6 kez besleme yaptık. Günlük mama tüketimleri 5-6 kilo arasında. 23 gündür bizimle oldukları için 120 kilo besin yediler."