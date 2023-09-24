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  4. 'Şirinler'in kapısını koçbaşı bile kıramadı! Polis onun da hakkından geldi: Adana'daki operasyondan şaşkına çeviren görüntüler

'Şirinler'in kapısını koçbaşı bile kıramadı! Polis onun da hakkından geldi: Adana'daki operasyondan şaşkına çeviren görüntüler

24.09.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahlı suç örgütüne ait evin kapısını koçbaşıyla kıramayan polisler izleyenleri şaşkına çeviren bir yönteme başvurdu. Adana'da 'Şirinler' adıyla bilinen çeteye yönelik operasyondan şok görüntüler ortaya çıktı.

'Şirinler'in kapısını koçbaşı bile kıramadı! Polis onun da hakkından geldi: Adana'daki operasyondan şaşkına çeviren görüntüler

Esnaftan tehditle haraç kesiyor, tefecilikten yağmaya bulaşmadıkları suç kalmıyordu! Adana'da 'Şirinler' çetesinde faaliyet gösteren 15 kişi tespit edildi. Ekipler çeteye ait eve inanılmaz bir operasyon düzenledi.

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ESNAFI CANINDAN BEZDİRMİŞLERDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takiple kentte ‘Şirinler’ çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti.

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Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından, kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

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AV TÜFEKLERİ, UYUŞTURUCU HAPLAR, DİNLEME CİHAZI DEDEKTÖRÜ...

20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 307 mermi, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi.

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EVİN KAPISI ZIRHLI ARAÇLA KIRILMIŞ

Öte yanan operasyon anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis ekiplerinin, koçbaşıyla kırılamayan suç örgütüne ait evin kapısını, zırhlı araçla çarparak kırdığı görüldü.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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çete operasyon

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