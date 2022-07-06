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Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

06.07.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sirius güneş kavuşumu 6 Temmuz 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok kaynakta yer alan bilgiye göre bazı uygarlıklar Sirius Güneş kavuşumunun olduğu günü senenin en şanlı günü olarak kabul etmiştir. Peki Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? İşte detaylar...

Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

Sirius güneş kavuşumunun ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. Sosyal medyadaki astrologların konuya ilişkin yaptıkları paylaşımlar sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? İşte merak edilenler...

Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sirius Güneş kavuşumunun ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu.

Sirius Güneş kavuşumu bilindiği üzere senede 1 defa gerçekleşmektedir.

6 Temmuz 2022 saat 16.16'da kavuşum açısı gerçekleşecek.

Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

GÜNEŞ VE SİRİUS KAVUŞMASI NEDİR?

Sirius gökyüzünün en parlak yıldızıdır.

Sirius, Canis Majör-Büyük Köpek takımyıldızı içerisinde, 14 derece Yengeç burcunda bulunur.

Sirius A ve Sirius B olmak üzere 2 yıldızdan oluşmaktadır.

Güneş ve Sirius yıldızının yan yana geldiği gün senenin en şanlı günü olarak kabul edilir. Sirius gününün tüm canlıların bir senelik kaderlerinin yazılacağı zaman olduğu düşünülmektedir.

Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNUN BURÇLARA ETKİSİ OLACAK MI?

Güneş ile Sirius kavuşumu, bir burçtan çok tüm burçları etkileyebilecek bir gökyüzü açısıdır.

Yengeç burcunun 13-14-15 derecelerinde gezegeni olanlar, oldukça şanslı bir konumda yer almakta.

Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

Etkisi oldukça güçlü olduğu bilinen Sirius yıldızı, kariyerinizi ve aşk hayatınızı parlatabileceği gibi kaderinizde yeni kapılar açılması için enerjiler de sağlayabilir.

Güneş - Sirius kavuşumunda ne yapılmalı? İşte Güneş Sirius kavuşumunun burçlara etkisi!Güneş - Sirius kavuşumunda ne yapılmalı? İşte Güneş Sirius kavuşumunun burçlara etkisi!


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