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Sirke fabrikasında 25 ton sahte votka üreten şüpheliler adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 11:54 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, sirke üretim izni bulunan ve sahte içki imalathanesine dönüştürülen fabrikaya yapılan operasyonda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, sirke üretim izni bulunan ve sahte içki imalathanesine dönüştürülen fabrikaya yapılan operasyonda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi de şişelenmeye hazır halde ele geçirilen sahte votkaların, yılbaşı öncesi İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelere gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5017 Sokak'ta bulunan ve sirke üretim izni olan fabrikada sahte alkollü içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın düzenleyen ekipler, sahte içki imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi ise şişelenmeye hazır halde olan sahte votka ile 28 bin litre kapasiteli 4 tank, 35 bin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TPDK) bandrolü, 20 bin 700 boş şişe, 83 bin 700 şişe kapağı, 3 bin şişe etiketi ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilerin bir depoya götürüldüğü ve yapılacak incelemelerin ardından imha edileceği belirtildi. Şüphelilerin 3 ay önce kiraladıkları fabrika için ayda 23 bin 600 TL kira ödedikleri anlaşıldı.

Ekipler, operasyon sırasında yakaladıkları E.G., M.A., Z.D., M.T., M.E., A.D., E.G. ve O.T.'yi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen M.D. ise henüz yakalanamadı.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, ürettikleri sahte alkollü içkileri İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu yerlerde piyasaya sürmeyi planladıkları öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yaşı 18'den küçük olan O.T. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden birinin, polis aracına bindirilirken gülümsemesi dikkat çekti.

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