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Sirkeci Tren Garı'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:37 | Son Güncelleme

FATİH'te  Sirkeci Tren Garı'nda, çıkan yangın hasara yol açtı.

Zeki GÜNAL-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te Sirkeci Tren Garı'nda, çıkan yangın hasara yol açtı.
Tarihi Sirkeci Tren Garı'nın giriş katında yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadaki görevliler hızla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAF)

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