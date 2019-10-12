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Sirkeci'de kavgaya polisten köpekli müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:40 | Son Güncelleme

SİRKECİ'de telefoncu dükkanı çalışanları ile müşterileri arasında kavga çıktı.

Sirkeci'de kavgaya polisten köpekli müdahale

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - SİRKECİ'de telefoncu dükkanı çalışanları ile müşterileri arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kaçan müşteri, zabıta kulübesine sığındı. Müşteriyi kovalayan çalışanlar, zabıta kulübesinin camını kırdı. Yoldan tesadüfen geçen polis ekibi araçtan indirdiği köpekle kavga edenleri ayırdı.
Olay, Fatih Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bir telefoncu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, satın aldığı telefonun çalıntı olduğunu öğrenen bir kişi telefonu, satın aldığı dükkana geri getirdi. Aralarında tartışma çıkan müşteri ile dükkan çalışanları kısa sürede kavgaya tutuştu. Darp edilip dükkandan kaçan müşteri, sokaktaki Fatih Belediye zabıtasına ait kulübeye sığınarak yardım istedi. Koşarak gelen dükkan çalışanları, zabıta kulübesinin camını kırıp içerideki müşteriyi darp etmek istedi. Bir süre saldırganlara engel olmaya çalışan zabıta, kulübeye sığınan kişiyi korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan tesadüfen geçerken kavgayı görüp duran polis ekibi, araçtan indirdiği köpekle saldırganları uzaklaştırdı. Saldırıya uğrayan kişi de daha sonra zabıta aracına alınarak olay yerinden götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Sirkeci'de kavgaya polisten köpekli müdahaleSirkeci'de kavgaya polisten köpekli müdahaleSirkeci'de kavgaya polisten köpekli müdahaleSirkeci'de kavgaya polisten köpekli müdahale

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