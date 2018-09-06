Sirkeli Höyüğü'nde yeni yerleşim alanı bulundu

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Geç Tunç ve Demir Çağı'na ait yerleşim yeri ve kalıntılarının bulunduğu, Suriye'deki Kadeş Savaşı'nda 2. Ramses'e karşı kazandığı zaferle ünlenen Hitit Kralı 2. Muvattalli'nin kaya kabartmasının yer aldığı Sirkeli Höyüğü yakınlarında bu yıl yapılan jeofizik ölçüm araştırmalarında, sit alanının dışındaki bölgede de yeni bir yerleşim belirlendi.

Adana'nın Ceyhan ilçesi yakınlarında bulunan ve Hicaz Demiryolu üzerinde yer alan Sirkeli Höyüğü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, İsviçre'deki Bern Üniversitesinden Prof. Dr. Mikro Novak başkanlığındaki kazı çalışmaları üç farklı alanda yürütülüyor.

Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Almanya, İtalya'da toplam 37 kişilik kazı ekibi ve Sirkeli köyünden 40 işçiyle yürütülen bu sezon kazılarında, Demir ve Geç Tunç Çağı'nda yerleşim yeri olarak kullanılan höyükte o döneme ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Novak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımcısı Bern Üniversitesinden Deniz Yaşin ile höyük üzerinde 10 yıldan bu yana kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.