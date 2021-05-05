Sirkeli su temizlemiyormuş! İşte pestisite karşı etkili yöntem

Sebze ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için ''pestisit'' adı verilen kimyasal tarım ilaçlarının kullanıldığını ifade eden Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Eda Balcı, bu kimyasal maddelerin hem insan sağlığına hem de toprağa ve çevreye ciddi zarar verdikleri noktasında uyarıda bulundu.

Pestisitlerin besin yolu ile insan vücuduna girmesinin, dolaşım sistemi, kardiyovasküler sistem, karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabileceğinin altını çizen Balcı, “Bu sebeple sebze ve meyvelerdeki pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak yani sebze ve meyveleri doğru şekilde temizlemek çok önemlidir. Ancak, günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğu yetersiz yıkama nedeniyle gıdalardan uzaklaştırılamayıp vücuda alınıyor. Aynı zamanda besin elimize ulaşana kadar hayvanlardan, topraktan, insanlardan ve havadan da kirlenmeye maruz kalabilmektedir. Tüm bu sağlığımıza zarar verebilecek etkenlerden uzaklaşmak için sebze ve meyvelerin doğru yöntemle ve doğru sürede yıkanması sağlıklı yaşam için önemli bir adımdır” dedi.