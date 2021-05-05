HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sirkeli su temizlemiyormuş! İşte pestisite karşı etkili yöntem

Sirkeli su temizlemiyormuş! İşte pestisite karşı etkili yöntem

05.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ürünleri yetiştirilirken kullanılan pestisit içeren kimyasal ilaçlar, sağlık için ciddi tehdit oluşturuyor. Konu ile ilgili bilgi veren Uzman Diyetisyen Eda Balcı, sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmenin faydası olmadığını söyleyerek pestisite karşı etkili silahın karbonat olduğuna dikkat çekti.

Sirkeli su temizlemiyormuş! İşte pestisite karşı etkili yöntem

Sebze ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için ''pestisit'' adı verilen kimyasal tarım ilaçlarının kullanıldığını ifade eden Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Eda Balcı, bu kimyasal maddelerin hem insan sağlığına hem de toprağa ve çevreye ciddi zarar verdikleri noktasında uyarıda bulundu.

Pestisitlerin besin yolu ile insan vücuduna girmesinin, dolaşım sistemi, kardiyovasküler sistem, karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabileceğinin altını çizen Balcı, “Bu sebeple sebze ve meyvelerdeki pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak yani sebze ve meyveleri doğru şekilde temizlemek çok önemlidir. Ancak, günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğu yetersiz yıkama nedeniyle gıdalardan uzaklaştırılamayıp vücuda alınıyor. Aynı zamanda besin elimize ulaşana kadar hayvanlardan, topraktan, insanlardan ve havadan da kirlenmeye maruz kalabilmektedir. Tüm bu sağlığımıza zarar verebilecek etkenlerden uzaklaşmak için sebze ve meyvelerin doğru yöntemle ve doğru sürede yıkanması sağlıklı yaşam için önemli bir adımdır” dedi.

"SİRKELİ SU BİR İŞE YARAMIYOR"

Sebze ve meyveleri yıkama konusunda halk arasında bilinen yanlışlardan birinin sirkeli suda bekletmek olduğunu belirten Balcı, “Genelde insanların aklına ilk olarak bu yöntem gelmektedir. Sirkeli suda bekletilen sebzeler ve meyveleri gönül rahatlığıyla tüketmektedirler. Fakat sirkeli su, pestisit kalıntılarını yok etmede değil, mikroorganizma yükünü azaltmada etkilidir. Yapılan bazı çalışmalarda sirkeli suda bekletilen sebze ve meyvelerde pestisitlerin büyük bir kısmının yok olmadığı gözlenmiştir. Yıkama suyuna sirke ilave edilmesinin temel amacı, asidik bir ortam oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşı gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı maddelerin uzaklaştırılmasıdır” şeklinde uyardı.

"EN AZ 10 DAKİKA KARBONATLI SUDA BEKLETİLMELİ"

Balcı, sebze ve meyveleri temizlemek için en etkili yöntemin karbonatlı suda bekletilen sebze ve meyvelerin bol su ile durulanmasını olduğunu belirtip açıklamalarını şu sözlerle noktaladı; “10 gram kadar İngiliz karbonatı da denilen bikarbonat koyarak en az 10 dakika bu suyun içerisinde sebzeleri ve meyveleri bekletmek ve ardından da durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntemdir. Eğer istenilirse karbonatlı sudan sonra sebze ve meyveler sirkeli suda da yıkanarak bakterilerden ve diğer tüm zararlılardan tamamen arındırılabilir.”

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
Aylar sonra bile yaşayabilirsinizAylar sonra bile yaşayabilirsiniz
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu

Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu

TBB açıkladı: Aşılama önceliği getirildi

TBB açıkladı: Aşılama önceliği getirildi

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte!

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte!

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.