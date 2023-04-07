Sirkenin faydaları nelerdir, beyaz sirke nerelerde kullanılır? Sirke nasıl yapılır, kullanılır?

Adeta doğal bir şifa kaynağı olan sirke sağlık, güzellik ve temizlik gibi pek çok farklı alanlardan kullanılır. Zayıflamak ve detoks için de kullanılabilen sirke vücuda hızlı etki eder ve toksinlerden arındırır. Hayatın her alanında kolaylık sağlayan sirke asidik bir yapıya sahiptir. Çok yüksek miktarda asitlik sebebiyle sirkenin geniş bir uygulama alanı bulunur. Sirke modern tıp alanında da kullanılır, iltihap ve ülserlerin temizlenmesine yardımcı olur ve sürekli öksürük tedavisinde de sirke kullanılır.

Sirke nasıl kullanılır?

Salata, sos ve turşu yapımlarında vazgeçilmez malzemeler arasında yer alan sirkenin kullanım miktarı ve aralığı çok önemlidir. Sirke hem aç hem de tok karnına tüketilebilir. Sirke tüketimi esnasında en az 8 saatli bir ara bırakılması gerekir. Ayrıca sirke ham haliyle değil de su ile seyrelterek tüketilmelidir. Bu haliyle de günde en fazla iki yemek kaşığı tüketmek gerekir. Sirkenin kullanım alanı oldukça geniştir. Bu kapsamda nasıl kullanılması gerektiği kullanım alanına göre değişiklik gösterir. Sirkenin kullanım alanları ve kullanım şekilleri şu şekilde sıralanabilir:

Koku gidermek için: Ellere sinmiş olan sarımsak, soğan et ve balık kokularını gidermek için sirke kullanılabilir. Ayrıca sirke evde yoğun bir şekilde oluşmuş olan sigara ve duman kokularını da giderir.

Ellere sinmiş olan sarımsak, soğan et ve balık kokularını gidermek için sirke kullanılabilir. Ayrıca sirke evde yoğun bir şekilde oluşmuş olan sigara ve duman kokularını da giderir. Temizlik için: Sirke antibakteriyel biz özelliğe sahip olduğundan dolayı eşya yüzeylerinde bulunan kalıntıları giderir. Mobilya yüzeyi, kesme tahtası ve beyaz eşya gibi ürünlerde sirke kullanmak için ılık suyun içine bir miktar damlatılması gerekir. Kullanılan bez sirkeli suya batırılır ve ardından yüzey temizliği yapılır.

Sirke antibakteriyel biz özelliğe sahip olduğundan dolayı eşya yüzeylerinde bulunan kalıntıları giderir. Mobilya yüzeyi, kesme tahtası ve beyaz eşya gibi ürünlerde sirke kullanmak için ılık suyun içine bir miktar damlatılması gerekir. Kullanılan bez sirkeli suya batırılır ve ardından yüzey temizliği yapılır. Saç ve cilt bakımı için: Sirke cildi sıkılaştırma, siyah nokta giderme ve sivilce gibi cilt sorunlarını azaltmaya yardımcı olur. Cilt için kullanımında pamuk sirkeli suya batırılır ve yüze sürülür. Yaklaşık olarak 10 dakika bekletildikten sonra su ile durulanır. Saç bakımı için ise duştan çıkmadan önce suyun içine bir miktar sirke damlatılır ve saça dökülür. Durulama yapılmadan banyodan çıkılır.

Sirke cildi sıkılaştırma, siyah nokta giderme ve sivilce gibi cilt sorunlarını azaltmaya yardımcı olur. Cilt için kullanımında pamuk sirkeli suya batırılır ve yüze sürülür. Yaklaşık olarak 10 dakika bekletildikten sonra su ile durulanır. Saç bakımı için ise duştan çıkmadan önce suyun içine bir miktar sirke damlatılır ve saça dökülür. Durulama yapılmadan banyodan çıkılır. Uyku problemleri için: Uykusuzluk sıkıntıları çekenler bir bardak suyun içine bir kaşık bal ve bir kaşık sirke ekleyerek uyku saatinden yarım saat önce tüketmelidir.

Uykusuzluk sıkıntıları çekenler bir bardak suyun içine bir kaşık bal ve bir kaşık sirke ekleyerek uyku saatinden yarım saat önce tüketmelidir. Sebze ve meyve temizliği için: Sebze ve meyvelerdeki kirlerden arınmak ve küçük böcekleri yok etmek için ise soğuk suyun içine sirke ilave edilir. Daha sonra meyve ve sebzeler bir süre bu suda bekletilir. Sonra suyun altında yıkanan sebze ve meyveler tüketilebilir.

Sirke nasıl yapılır?

Evde sirke yapmak isteyenler tarafında sıklıkla araştırılan sirke tarifi oldukça basittir. Öncelikle yapılması gereken sirke yapılacak olan meyvenin temizlenmesi ve ayıklanmasıdır. Daha sonra küçük parçalara ayrılan meyveler kavanozlara konulur ve kavanoz içine nohut, bal, bulgur ve su eklenir. Metal olmayan bir kaşık ile karıştırılan bu karışımın ağzı kapatılır ve 2 günde bir açılarak kontrol edilir. 20 gün bekleyen karışımda sirkenin üstünde oluşan anası sıyrılır. Bu sirke anası atılmayıp başka sirkelerde kullanılabilir. Son olarak ise sirke süzülür ve farklı bir şişe ya da kavanoza koyulup buzdolabında muhafaza edilir. Özellikle evde yapılan sirkenin faydaları oldukça fazladır. Sirkenin faydaları arasında en çok kilo vermeye yardımcı besinler arasında olduğu bilinir. Sirke kolestrolün düşmesini sağladığı gibi kan basıncını da dengeler. Ayrıca ciltte oluşan lekelerin de giderilmesini sağlar. Sirkenin diğer bir faydası ise vücudun asit değerini dengelemesi ve metabolizmanın hızlı ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Sirke ne işe yarar?

Sirke vücudun ihtiyacı olan birçok vitamin ve minerali barındıran fermante bir üründür. Fosfor, magnezyum, florin ve demir oranı yüksek olan sirke bağırsak, sindirim ve mide sorunlarına karşı oldukça işe yarar. Ayrıca bunların yanı sıra sirke kanser hücrelerinin de çoğalmasına engel olur. Sirkeli su içmek isteyenler tüketim miktarına dikkat etmelidir. Dikkat edilmediği takdirde mide rahatsızlıklarının oluşması kaçınılmaz olur. Sirkeli suyun faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Sirkeli su içmek gribal enfeksiyonlara karşı vücudun dirençli olmasına yardımcı olur.

Sirkeli su sayesinde hücrelerde tümör oluşumu engellenir.

Sirkeli su bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Cildin parlaması ve ciltte bulunan lekelerin ortadan kalkmasını sağlar.

Sindirimi kolaylaştırmaya yarar.

Saçların hem daha parlak hem de daha sağlam görünmesine yarar.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Sirkeli su içmenin faydaları arasında aft yaralarını iyileştirmesi de bulunur.

Beyaz sirke nerelerde kullanılır?

Beyaz sirkenin kullanım alanı çok fazladır. Beyaz sirke özellikle turşu ve salata yapımında maya özelliği taşır. Ayrıca beyaz sirke kabartma tozuyla karıştırıldığı zaman hamurun hızlı bir şekilde kabarmasına yardımcı olur. Yumuşatıcı bir etkisi de bulunan beyaz sirke sebze ve deniz ürünlerinin yumuşatılması için kullanılabilir. Bir diğer kullanım alanı da temizlik olan beyaz sirke özellikle halılarda bulunan inatçı lekelerin çıkarılmasını sağlar.

Beyaz sirke kullanım alanları arasında merak edilen bir konu da beyaz sirke içilir mi konusudur. Beyaz sirke mısır şekeri veya şeker pancarından yapıldığı için diğer meyve sirkelerine göre tat ve koku bakımından daha keskindir. Bu sebeple beyaz sirkenin içilmesi konusunda dikkatli davranılmalıdır. Kesinlikle saf haliyle içilmemeli, bir su bardağına 1 yemek kaşığı ölçüsüyle seyreltilerek günde yalnızca bir defa içilmelidir.



