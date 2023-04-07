Sirkenin faydaları nelerdir, beyaz sirke nerelerde kullanılır? Sirke nasıl yapılır, kullanılır?

Adeta doğal bir şifa kaynağı olan sirke sağlık, güzellik ve temizlik gibi pek çok farklı alanlardan kullanılır. Zayıflamak ve detoks için de kullanılabilen sirke vücuda hızlı etki eder ve toksinlerden arındırır. Hayatın her alanında kolaylık sağlayan sirke asidik bir yapıya sahiptir. Çok yüksek miktarda asitlik sebebiyle sirkenin geniş bir uygulama alanı bulunur. Sirke modern tıp alanında da kullanılır, iltihap ve ülserlerin temizlenmesine yardımcı olur ve sürekli öksürük tedavisinde de sirke kullanılır.
Salata, sos ve turşu yapımlarında vazgeçilmez malzemeler arasında yer alan sirkenin kullanım miktarı ve aralığı çok önemlidir. Sirke hem aç hem de tok karnına tüketilebilir. Sirke tüketimi esnasında en az 8 saatli bir ara bırakılması gerekir. Ayrıca sirke ham haliyle değil de su ile seyrelterek tüketilmelidir. Bu haliyle de günde en fazla iki yemek kaşığı tüketmek gerekir. Sirkenin kullanım alanı oldukça geniştir. Bu kapsamda nasıl kullanılması gerektiği kullanım alanına göre değişiklik gösterir. Sirkenin kullanım alanları ve kullanım şekilleri şu şekilde sıralanabilir:
Evde sirke yapmak isteyenler tarafında sıklıkla araştırılan sirke tarifi oldukça basittir. Öncelikle yapılması gereken sirke yapılacak olan meyvenin temizlenmesi ve ayıklanmasıdır. Daha sonra küçük parçalara ayrılan meyveler kavanozlara konulur ve kavanoz içine nohut, bal, bulgur ve su eklenir. Metal olmayan bir kaşık ile karıştırılan bu karışımın ağzı kapatılır ve 2 günde bir açılarak kontrol edilir. 20 gün bekleyen karışımda sirkenin üstünde oluşan anası sıyrılır. Bu sirke anası atılmayıp başka sirkelerde kullanılabilir. Son olarak ise sirke süzülür ve farklı bir şişe ya da kavanoza koyulup buzdolabında muhafaza edilir. Özellikle evde yapılan sirkenin faydaları oldukça fazladır. Sirkenin faydaları arasında en çok kilo vermeye yardımcı besinler arasında olduğu bilinir. Sirke kolestrolün düşmesini sağladığı gibi kan basıncını da dengeler. Ayrıca ciltte oluşan lekelerin de giderilmesini sağlar. Sirkenin diğer bir faydası ise vücudun asit değerini dengelemesi ve metabolizmanın hızlı ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.
Sirke vücudun ihtiyacı olan birçok vitamin ve minerali barındıran fermante bir üründür. Fosfor, magnezyum, florin ve demir oranı yüksek olan sirke bağırsak, sindirim ve mide sorunlarına karşı oldukça işe yarar. Ayrıca bunların yanı sıra sirke kanser hücrelerinin de çoğalmasına engel olur. Sirkeli su içmek isteyenler tüketim miktarına dikkat etmelidir. Dikkat edilmediği takdirde mide rahatsızlıklarının oluşması kaçınılmaz olur. Sirkeli suyun faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Beyaz sirkenin kullanım alanı çok fazladır. Beyaz sirke özellikle turşu ve salata yapımında maya özelliği taşır. Ayrıca beyaz sirke kabartma tozuyla karıştırıldığı zaman hamurun hızlı bir şekilde kabarmasına yardımcı olur. Yumuşatıcı bir etkisi de bulunan beyaz sirke sebze ve deniz ürünlerinin yumuşatılması için kullanılabilir. Bir diğer kullanım alanı da temizlik olan beyaz sirke özellikle halılarda bulunan inatçı lekelerin çıkarılmasını sağlar.
Beyaz sirke kullanım alanları arasında merak edilen bir konu da beyaz sirke içilir mi konusudur. Beyaz sirke mısır şekeri veya şeker pancarından yapıldığı için diğer meyve sirkelerine göre tat ve koku bakımından daha keskindir. Bu sebeple beyaz sirkenin içilmesi konusunda dikkatli davranılmalıdır. Kesinlikle saf haliyle içilmemeli, bir su bardağına 1 yemek kaşığı ölçüsüyle seyreltilerek günde yalnızca bir defa içilmelidir.