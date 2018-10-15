"Şirket çalışanları psikolojilerini etkileyen problemlerini saklamaya çalışıyor"

İSTANBUL, (DHA) KLİNİK Psikolog Hande Işın, şirketlerin de psikologlara ihtiyacı olduğunu ve şirket psikoloğunun bulunduğu kurumdaki çalışanların, şirkete bağlılıklarının arttığını belirtti.

Klinik Psikolog Işın, şirket psikologlarının kariyer gelişim politikalarının da oluşturulmasına yardımcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Şirket psikologları, şirketlerde çalışan ve üst düzey yönetici ekibe danışmanlık veren, şirketlere destek olan uzmanlardır. Şirket psikologlarının çalışma alanı genel olarak şirket çalışanlarıdır ve danışanlarına özel hayat, iş hayatı olmak üzere farklı konularda destek sağlar. Bunun dışında kuruma artı değer kazandırmak adına personel seçim politikaları, performans yönetimi, çalışanların tutumlarının değerlendirilmesi, performans yönetimi ve eğitim, kariyer gelişim politikalarının oluşturulması gibi konularda projeler üreterek kurumun üst düzey ekibine de destek olacak çalışmalar yapar."

"ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİNİ HAYAT KOŞULLARI DÜŞÜRÜYOR"

Yapılan araştırmalar sonucunda, çalışanların yüzde 80’inin verimini hayat koşulları ve kişisel kaygılarının düşürdüğünü söyleyen Işın, "Kendi sıkıntılarıyla meşgul olan çalışanların psikolojik durumları işe konsantrasyonu zorlaştırıyor ve işe konsantrasyon sağlayamayan, özel hayatında sorun yaşayan kişilerin yüzde 15’i kendini güvende hissetmiyor" dedi.