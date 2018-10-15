HABER

"Şirket çalışanları psikolojilerini etkileyen problemlerini saklamaya çalışıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

KLİNİK Psikolog Hande Işın, şirketlerin de psikologlara ihtiyacı olduğunu ve şirket psikoloğunun bulunduğu kurumdaki çalışanların, şirkete bağlılıklarının arttığını belirtti.

İSTANBUL, (DHA) KLİNİK Psikolog Hande Işın, şirketlerin de psikologlara ihtiyacı olduğunu ve şirket psikoloğunun bulunduğu kurumdaki çalışanların, şirkete bağlılıklarının arttığını belirtti.

Klinik Psikolog Işın, şirket psikologlarının kariyer gelişim politikalarının da oluşturulmasına yardımcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Şirket psikologları, şirketlerde çalışan ve üst düzey yönetici ekibe danışmanlık veren, şirketlere destek olan uzmanlardır. Şirket psikologlarının çalışma alanı genel olarak şirket çalışanlarıdır ve danışanlarına özel hayat, iş hayatı olmak üzere farklı konularda destek sağlar. Bunun dışında kuruma artı değer kazandırmak adına personel seçim politikaları, performans yönetimi, çalışanların tutumlarının değerlendirilmesi, performans yönetimi ve eğitim, kariyer gelişim politikalarının oluşturulması gibi konularda projeler üreterek kurumun üst düzey ekibine de destek olacak çalışmalar yapar."

"ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİNİ HAYAT KOŞULLARI DÜŞÜRÜYOR"

Yapılan araştırmalar sonucunda, çalışanların yüzde 80’inin verimini hayat koşulları ve kişisel kaygılarının düşürdüğünü söyleyen Işın, "Kendi sıkıntılarıyla meşgul olan çalışanların psikolojik durumları işe konsantrasyonu zorlaştırıyor ve işe konsantrasyon sağlayamayan, özel hayatında sorun yaşayan kişilerin yüzde 15’i kendini güvende hissetmiyor" dedi.

"ŞİRKET PSİKOLOĞU KURUMA BAĞLILIĞI ARTIRIYOR"

Şirkette bulunan psikolog tarafından destek gören ve kaygılarından arınan çalışanların iş hayatında zamanını daha etkili bir şekilde yönettiğini ve şirkette değer gördüğünü hissetiğini belirten Işın, "Bu şekilde çalışanlar şirketin ileri gitmesini isteyerek şirketin büyümesini hızlandırıyor. Şirket psikologları çalışanların işlerine tam odaklı olup tüm potansiyellerini ortaya koyarak üstün performans sergilemelerine yardımcı olur. Şirket tarafından sorunlarının önemsendiğini gören çalışanların ise iş tatmini ve kuruma bağlılığı artmaktadır" dedi.

"ŞİRKET ÇALIŞANLARI PROBLEMLERİNİ SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Kişilerin genellikle özel hayatlarında ya da iş ortamında yaşadıkları problemleri bir yabancıya aktarmakla ilgili kaygı yaşadığını ifade eden Işın, "Çalışanlar iş yerlerinde psikolojisini etkileyen durumları saklanması gereken bir olgu olarak değerlendiriyor. Oysa ki psikoloji tabanlı destekten birey ve şirket her türlü fayda görür. Çalışanların ve yöneticilerin kaygılarından kurtulması ve rahatlıkla sorunlarını paylaşabilmesi için şirket psikoloğunun ofis dışında, dış kaynaklı bir danışmanın olması bu çekincelerin ortadan kalkmasında faydalı olabilir" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyorBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyor
Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?
Deodorant meme kanserini tetikliyor! Deodorant meme kanserini tetikliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

İlginizi Çekebilir

Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı

Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış

Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış

Menopoz nedir? Menopozda kadınlar nasıl değişimler geçirir? Menopozda beslenme süreci nasıl olmalı?

Menopoz nedir? Menopozda kadınlar nasıl değişimler geçirir? Menopozda beslenme süreci nasıl olmalı?

Üfürüm nedir? Üfürüm sesi nasıl duyulur? Üfürüm tipleri nelerdir? Üfürüm dereceleri neye göre değişir?

Üfürüm nedir? Üfürüm sesi nasıl duyulur? Üfürüm tipleri nelerdir? Üfürüm dereceleri neye göre değişir?

Tüp bebek tedavisinde kriyobiyoloji yöntemi nedir? Kriyobiyoloji tüp bebek tedavisini nasıl etkiliyor?

Tüp bebek tedavisinde kriyobiyoloji yöntemi nedir? Kriyobiyoloji tüp bebek tedavisini nasıl etkiliyor?

Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?

Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?

Deodorant meme kanserini tetikliyor!

Deodorant meme kanserini tetikliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.