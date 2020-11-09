Şirket nasıl kurulur? Limited, anonim, bireysel şirket kurulum şartları nelerdir?

Steve Jobs, Jack Ma, Coco Chanel… Eğer girişimcilik ruhuna sahipseniz ve aklınızda yeni iş fikirleri dolanıyor ise mutlaka bu isimlerin başarı hikayelerinden ilham almış ve kendi şirketinizi kurmayı aklınızdan geçirmişsinizdir. Fakat sıfırdan yeni bir iş kurmak, çoğu zaman zor ve karmaşık bir işlem olarak görünüp hayallerinizden vazgeçmenize sebep olabilir. Ancak kendi işinizin patronu olmak hiç de zor değil. “Şirket nasıl kurulur, online şirket nasıl kurulur, ltd şirket nasıl kurulur?” gibi merak edilen soruları sizin için cevapladık. Şirket Nasıl Kurulur 2020? Girişimcilik yolculuğuna başlamadan önce ilk yapmanız gereken şey, "Neden kendi işimi kurmalıyım?" sorusunu yanıtlamak olmalı. Günümüzde şirket kurmak eskisine nazaran çok daha kolay olsa da bu macera sabır isteyen bir süreç ve bu süreçte motivasyonunuzu yüksek tutmalısınız. Bu sebeple öncelikle neden şirket kurmak istediğinizi ve fikrinizi nasıl iş modeli haline getireceğinizi iyi düşünmeniz gerekir. Eğer fikrinizden eminseniz ve kendinize güveniyorsanız bir sonraki adımımız ise sizin için en avantajlı olacak şirket türünü bulmak. Şahıs şirketi, limited şirket ve anonim şirket olmak üzere üç farklı şirket türü vardır.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Şahıs şirketi tek kişiyle veya az sayıda ortak ile kurulan, alınan sorumlulukların kişisel olarak kabul edildiği şirketlerdir. Şahıs şirketleri hem kurması hem de kapanması en kolay şirket türleridir. Bu nedenle en çok tercih edilen şirket türüdür. Ancak bu şirketlerde ortaklık zor devredilir. Örneğin şahıs şirketi ortağı olan bir kişi kendi payını devretmek isterse bunu tüm ortakların kabul etmesi gerekir. Bu şirket tipinde ortaklar gerçek kişilerdir ve şirkete ait tüm borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumludurlar. Genellikle unvanda kurucu kişinin adı ve soyadı yazar ve sahibinden bağımsız olamaz. Şahıs şirketleri küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap eden, hızlı kurulan, düşük maliyetli şirket türüdür. Kendi şahıs şirketinizi kurmak istiyorsanız bir muhasebeci ve mali müşavir danışmanlığı alabilirsiniz. Şahıs şirketi kurmak için; l Mali müşavir vekaleti

l Tapu fotokopisi ve kira kontratı

l Nüfus cüzdan sureti

l Vesikalık fotoğraf

l İmza beyannamesi

l İkametgah

l Ruhsat ve araç alış senedi

gibi belgelere ihtiyacınız olacaktır.

Bireysel şirket kurma fikri olanların merak ettiği diğer konu ise bu işlemin maliyetidir. Şahıs şirketi kurmak için çok yüksek rakamlı sermayeye ihtiyacınız yoktur. Genellikle şahıs şirketi açma maliyeti 500 TL ile 1000 TL arasında değişir. Limited Şirket Nasıl Kurulur? Limited şirket türü, sermaye şirketleri sınıfına girer. Bu şirket türünde hissedarlar ve yöneticiler ayrı olarak kendi yasal kimliklerine sahiptir. Limited şirketlerde, şirket ayrı ve tüzel kişiliğe sahiptir. Şirket kendi başına sözleşmeler yapabilir ve dava açabilir. Şirket bir dava ile karşı karşıya kalır ise yöneticiler ve hissedarlar borcu ödemek için kendi mal varlıklarını satmak zorunda kalmazlar. Bu yasal ayrım sayesinde yöneticiler ve hissedarlar istedikleri zaman şirketten para alamazlar çünkü şirketin kazandığı para bireylere ait değil, şirkete aittir. Limited şirket kurmak için 10.000 TL sermayenizin ve en az bir, en fazla 50 adet ortağınızın olması gerekir. Mali müşavir danışmanlığı ile limited şirketi kurabilirsiniz. Limited şirketi kurmak için;

l Dilekçe

l Vesikalık fotoğraf

l Oda kayıt beyannamesi

l İş yerine ait kira kontratı

l Kuruluş vekaleti

belgeleri gereklidir. Limited şirket açmak için gerekli maliyet ortalama 3000 TL ile 3500 TL arasında değişir. Anonim Şirket Nasıl Kurulur? Anonim şirket türü, sabit vergi oranı olması nedeniyle yüksek gelirli firmalar için uygundur. Bu şirket türünde ortak sayısı sınırsızdır ve hissedarlar ortaklıktan çıkarılamaz. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Anonim şirketler illegal olmayan her alanda faaliyet gösterebilir. Hisse devri sözleşme ile yapılır ve halka açılabilir. Yatırım almayı düşünüyorsanız anonim şirket uygun bir tercih olacaktır. Anonim şirket kurmanız için 50.000 TL sermayeye sahip olmalısınız. Ortak sayısı konusunda bu tür şirketlerde kısıtlama yoktur. Anonim şirketi kurmak için; l Dilekçe

l Ana sözleşme onayı

l Tüm ortaklar için imza beyannamesi ve nüfus cüzdan örneği

l Oda kayıt beyannamesi

l Sermayenin yatırılmış olduğunu kanıtlayan dekont

l İkametgah belgesi

l Ortaklar sermaye oranı

l Belirlenen şirket temsilcisi

l Noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi

l Reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

gibi belgeler gereklidir. Anonim şirketi kurmanın maliyeti 3000 TL ile 3500 TL arasında değişir.

Online Şirket Nasıl Kurulur? Türkiye’ de e- ticaret ekosistemi günden güne büyümekte. Online şirket nasıl kurulur sorusu ise işini internete taşımak isteyen birçok kişinin en merak ettiği soruların başında geliyor. E-ticaret sitesi kurarak online satış yapmak oldukça kolay. E-ticaret sitesi kurmadan önce ilk yapmanız gereken şey size en uygun olacak iş modelini seçmektir. E-ticaret iş modelleri şunlardır; l B2B (Şirketten şirkete satış yapılır. Toptan satış yapan şirketlerin ürünleri tüketiciler için satış yapan firmalara satması bu iş modeline örnek olarak gösterilebilir.)

l B2C (Şirketten tüketiciye yapılan satış modelidir. En popüler iş modellerinden biridir. İşletmeler kendi ürünlerini veya tedarik ettiği ürünleri tüketiciye satar.)

l C2C (Tüketiciden tüketiciye yapılan satış modelidir. İkinci el satışı yapılan platformlar bu tarz iş modellerine örnek gösterilebilir.)

E-ticaret yapıyorsanız hem bankalarla anlaşabilmek hem de vergi yükümlülüklerinizi yerine getirebilmek için şirket olmak zorundasınız. E-ticaret yapabilmek için şahıs veya limited şirket kurabilirsiniz. Ayrıca Ticaret Odası’nda kaydınızın bulunması da gerekir. Bunun yanı sıra bankalardan sanal pos alabilmek için web sitenizin SSL Sertifikası olmak zorundadır.