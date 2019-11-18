HABER

Şirket sahibi hırsızı paylaştığı videoyla ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 18:04 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler Otogarı’nda bir otobüs firmasının yazıhanesinden 11 bin lira çalan hırsızı yazıhane sahibi sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile ifşa etti.

İstanbul Esenler Otogarı’nda bir otobüs firmasının yazıhanesinden 11 bin lira çalan hırsızı yazıhane sahibi sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile ifşa etti. Hırsızın rahat tavırları karışışında şaşkınlığını gizleyemeyen yazıhane sahibi, “Böyle bir hırsızlık hiçbir yerde olmamıştır herhalde. Hırsız yazıhanemizde bilet bile satmaya kalkıyor. Böylesine pes diyorum, başka hiçbir yerde görülmemiştir” dedi.
Olay, Esenler Otogarı’nda önceki gün sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini muavin olarak tanıtan bir kişi, Mustafa Altunhan’ıa ait yazıhaneye gelerek otobüs beklediğini söyledi. Görevlinin otobüs kontrolü için çıktığı anlarda sık sık bilet satışı yapılan bankoya giden ve çekmecedeki paraları kontrol eden şüpheli, çekmecede bulunan 11 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. Olay, otobüs firmasının güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Rahat tavırları görenleri hayrete düşüren hırsızın gelen müşterilere kendini görevli gibi tanıtıp bilet satmaya da çalıştığı görüldü.
Görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran firma sahibi Mustafa Altunhan, şüphelinin kendini görevlilere ’muavin’ diye tanıttığını ifade etti. Altunhan, "Yazıhanedeki arkadaşımıza kendini muavin diye tanıtmış bu kişi. Birkaç saat otobüs bekliyor süsü vermiş kendine. Böylelikle çalışan arkadaşımızın da otobüs kontrolü için gittiği sıralarda sürekli çekmecedeki paraları kontrol edebilme şansı yakalamış. En son görevli arkadaşımız Ankara arabasını çıkartmaya gittiği sırada da paraları alıp kaçmış. Böyle bir hırsızlık hiçbir yerde olmamıştır herhalde. Hırsız yazıhanemizde bilet bile satmaya kalkıyor. Sabahın 4 buçuğunda geliyor ve hırsızlık yapıyor. Böylesine pes diyorum, başka hiçbir yerde görülmemiştir. Ama inanıyorum ki polisimiz bu kişiyi yakalayacaktır" dedi.

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
4 aylık eşini kazakla boğdu (2)4 aylık eşini kazakla boğdu (2)
Suriye İnsan Hakları Ağı sivilleri hedef alan saldırılara yönelik rapor yayınladıSuriye İnsan Hakları Ağı sivilleri hedef alan saldırılara yönelik rapor yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na ilişkin açıklama

MEB: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulunmuştu! Mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

İstanbul Karaköy'de saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu!

Saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu! 'İslam köpekleri', 'Açın başınızı'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: Norveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz

Türkiye'den Norveç'e 'Kuran-ı Kerim' tepkisi!

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilen muhtardan ilk açıklama

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilmişti! Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.