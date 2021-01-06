Şirket yönetim kurullarına kadın kotası

Kota zorunluluğu şimdiye kadar sadece teftiş kurullarında geçerliydi.Almanya'da en az dört üyeli yönetim kurullarında üyeliklerden birine bir kadının atanmasını zorunlu kılan yasa tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edildi. Yasa, mecliste de onaylanması durumunda hisseleri borsada işlem gören ve çalışanların yönetimde eşit söz hakkına sahip olduğu şirketler için geçerli olacak.

Almanya'da bağlayıcılığı bulunan kadın kotası şimdiye kadar büyük şirketlerin teftiş kurulları için geçerliydi. Yönetim kurullarında ise gönüllülük esas alınmıştı. Hükümet, gönüllülük uygulamasıyla kayda değer bir gelişme kaydedilememesi üzerine konuyu yasayla düzenleme kararı almıştı.

Tasarı uyarınca en az dört üyeye sahip yönetim kurullarında en az bir kadın ya da en az bir erkeğin kurul üyeliğine atanması gerekiyor. Yönetim pozisyonlarında kadın kotası, resmi sağlık sigorta şirketleri, emeklilik sigortası, istihdam kurumu gibi kamu kuruluşları için de geçerli olacak.

Hisselerinin çoğunluğu kamu elinde bulunan şirketlerde daha sıkı kurallar geçerli olacak. Bu şirketler arasında yönetim kurulunda en az üç üye bulunanların en az bir üyeyi kadınlardan seçmesi gerekecek. Yönetim kurulu ya da teftiş kurulunda kadın bulundurmayı planlamayanların bu durumu gerekçesiyle bildirmesi gerekecek, bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenlere yönelik cezalar sertleştirilecek.