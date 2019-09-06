Şirkete Kızdı Yolcu Uçağını Sabote Etti

ABD’li havayolu şirketi American Airlines için çalışan bir teknisyen, Temmuz ayında bir yolcu uçağını sabote etmekten tutuklandı. Zanlının şirketle teknisyenler sendikası arasındaki sözleşme müzakerelerindeki olumsuzluklar nedeniyle yolcu uçağına hasar verdiği öğrenildi.

17 Temmuz’da Miami Uluslararası Havalimanı'ndan Bahamalar’ın başkenti Nassau için kalkışa hazırlanan ve mürettebat dahil 150 kişi taşıyan uçağın pilotları, hız ve yükseklik bilgileri açısından hayati önemdeki uçuş bilgisayarından hata mesajı aldı.

Kalkışı iptal eden pilotlar, uçağın bakımı için kapıya döndüğünde bir teknisyen havadaki hızı ölçen ve bilgisayara ileten pitot tüpünün bağlantısının gevşek yapıldığını tespit etti.

Mahkeme kayıtlarına, göre uçuş öncesi video kayıtları incelendi ve bir bacağı aksayan kişinin uçağı sabote ettiği ortaya çıktı.

Diğer teknisyenlerin kimliğini saptadığı zanlı Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani sorgusu sırasında, suçunu kabul etti. American Airlines ile sendika arasında görüşmelerin takılmasından mali açıdan zarar gören Alani’nin öfkelenerek uçağı sabote ettiği bildirildi. Alani’nin uçağı rötara sokacak ya da uçuşu iptal edecek bir hasar yaratarak, fazla mesai ödemesi almaya çalıştığı öğrenildi.