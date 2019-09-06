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Şirkete Kızdı Yolcu Uçağını Sabote Etti

06.09.2019 22:44 | Son Güncelleme

ABD’li havayolu şirketi American Airlines için çalışan bir teknisyen, bir yolcu uçağını sabote etmekten tutuklandı. Zanlının, şirketle teknisyenler sendikası arasındaki sözleşme müzakerelerindeki olumsuzluklar nedeniyle yolcu uçağına hasar verdiği öğrenildi

Şirkete Kızdı Yolcu Uçağını Sabote Etti

ABD’li havayolu şirketi American Airlines için çalışan bir teknisyen, Temmuz ayında bir yolcu uçağını sabote etmekten tutuklandı. Zanlının şirketle teknisyenler sendikası arasındaki sözleşme müzakerelerindeki olumsuzluklar nedeniyle yolcu uçağına hasar verdiği öğrenildi.

17 Temmuz’da Miami Uluslararası Havalimanı'ndan Bahamalar’ın başkenti Nassau için kalkışa hazırlanan ve mürettebat dahil 150 kişi taşıyan uçağın pilotları, hız ve yükseklik bilgileri açısından hayati önemdeki uçuş bilgisayarından hata mesajı aldı.

Kalkışı iptal eden pilotlar, uçağın bakımı için kapıya döndüğünde bir teknisyen havadaki hızı ölçen ve bilgisayara ileten pitot tüpünün bağlantısının gevşek yapıldığını tespit etti.

Mahkeme kayıtlarına, göre uçuş öncesi video kayıtları incelendi ve bir bacağı aksayan kişinin uçağı sabote ettiği ortaya çıktı.

Diğer teknisyenlerin kimliğini saptadığı zanlı Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani sorgusu sırasında, suçunu kabul etti. American Airlines ile sendika arasında görüşmelerin takılmasından mali açıdan zarar gören Alani’nin öfkelenerek uçağı sabote ettiği bildirildi. Alani’nin uçağı rötara sokacak ya da uçuşu iptal edecek bir hasar yaratarak, fazla mesai ödemesi almaya çalıştığı öğrenildi.

Uçağa kasten hasar vermek ve devre dışı bırakmakla suçlanan Alani’nin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Sabotajla ilgili açıklama yapan şirket sözcüsü, uçağın olayın yaşandığı gün uçuştan çekildiğini, bakımı ve teftişi yapıldıktan sonra hizmete döndüğünü açıkladı. Sözcü sabote edilen uçağın yolcularının bir başka uçuşa alındığını belirtti.

Sendikalar uçak bakım hizmetlerini taşeron firmalara verdiği için American Airlines’dan şikayetçi. Şirketse artan maaşları ödeyebilmek için bu adımın şart olduğunu öne sürüyor.

American Airlines, teknisyen sendikasını yasadışı iş yavaşlatmakla ve en yoğun yaz sezonunda uçuş operasyonlarını sarsmakla suçluyor.

Federal mahkeme geçen ay sendikalı çalışanları, American Airlines’ın hava operasyonlarına yönelik her türlü müdahale ile engele destek, izin ve onay vermekten ve bu yönde çağrı yapmaktan men etmişti.

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