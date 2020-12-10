Şirketin kartını sevgilisine veren çalışan davalık oldu

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de özel bir şirketin eski çalışanı olan Dilek G., iddiaya göre şirketin ortaklarından Durmuş K.’nin imzasını taklit ederek şirketin kredi kartından para çekti. Dilek G., aynı zamanda şirketin kredi kartını ve şifresini sevgilisine vererek şirketin borcunu ödettirdi. Kredi kartından fazla işlem yapıldığını tespit eden şirketin ortakları Durmuş K. ve Muharrem E., Dilek G.’den şikayetçi oldu. "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik" suçundan Dilek G. hakkındaki davanın görülmesine Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkemede tanık Muharrem E. ve sanık Dilek G. hazır bulundu.

"SEVGİLİME ŞİRKETİN BORCUNU ÖDEMESİ İÇİN KARTI VERDİM"

Davada savunma yapan Dilek G., “2 yıl bu iş yerinde çalıştım. Öncesinde de imzayı taklit ederek parayı çekiyordum. Bundan onların haberi vardı. Onların izni ve söylemi üzerine ödeme belgelerini onların yerine imzalayıp para çekmişliğim olmuştur. Çektiğim bin 750 TL’yi Muharrem E.’ye teslim ettim. O dönemde benden şikayetçi olmadılar, ben işi bıraktıktan sonra şikayetçi oldular. Madem ben parayı aldım neden o zaman şikayetçi olmadılar. Erkek arkadaşımın marketi vardı. Muharrem E., oradan alışveriş yapmamı istemiyordu. Şirkete ait alıverişi oradan yaptığım için borcumuz vardı. Ben de şirketin borcunu kapatması için sevgilime kredi kartını ve şifresini verdim. Olay bundan ibarettir. Ben olay sonrası bin 750 TL’yi Muharrem E.’ye verdim” dedi.