Şirketler CEO'ların sağlığını böyle koruyor

Çok çalışıyor, çok seyahat ediyor, yemeklerini genellikle dışarıda yiyor ve sağlıklarını ihmal ediyorlar. Şirketler; sağlıkları, iş performansı ve verimlilikleri olumsuz etkilenen bu üst düzey yöneticileri için çözümü, yepyeni bir destek programında buldu.

Şirketler, kurum başarısında büyük pay sahibi olan CEO’larının beden ve ruh sağlığını korumak için destek programlarına yönelmeye başladı. Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, Türkiye’deki şirketlerin de büyük ilgi gösterdiği bu destek programları hakkında açıklamalarda bulundu. Sanayaci, işadamı ve CEO’ların çok yoğun iş temposunda çalıştıklarını, çok sık seyahat ettiklerini ve genellikle yemeklerini dışarda yediklerini söyleyen Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti:

VÜCUTLARINDA AĞIR METAL VE TOKSİN VAR



“İş insanlarının bu yaşam tarzları sağlıklarını tehdit etmekte, vücutları çok yoğun ağır metal ve toksine maruz kalmaktadır. Yalnızca yoğun iş programı, sık seyahat etmeleri ve yemeklerini dışarıda yemeleri değil bazılarının sigara ve alkol kullanıyor olması vücuttaki ağır metal ve toksinlerin hararetini daha da arttırmaktadır. İşte şirketler, üst düzey yöneticilerinin tehdit altındaki sağlığını korumak, iş performans ve verimliliklerini arttırmak için destek programlarına başvurmaktadır…”