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Şirketler CEO'ların sağlığını böyle koruyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

Kurum başarısında büyük katkısı olan CEO'ların beden ve ruh sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır. Bunun için destek programlarına yönelmeye başlayan şirketlerin başvurduğu bir yol da akupunktur. Şirketlerin büyük ilgi gösterdiği akupunktur yöntemi sadece yemek bağımlılığı konusunda değil, sigara ve alkol alışkanlığı olan kişiler için de aktif kullanılan bir tedavi yöntemi. İşte CEO'lar için şirketten dışarı çıkmalarına gerek dahi kalmadan uygulanan o sağlık yöntemi.

Şirketler CEO'ların sağlığını böyle koruyor

Çok çalışıyor, çok seyahat ediyor, yemeklerini genellikle dışarıda yiyor ve sağlıklarını ihmal ediyorlar. Şirketler; sağlıkları, iş performansı ve verimlilikleri olumsuz etkilenen bu üst düzey yöneticileri için çözümü, yepyeni bir destek programında buldu.

Şirketler, kurum başarısında büyük pay sahibi olan CEO’larının beden ve ruh sağlığını korumak için destek programlarına yönelmeye başladı. Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, Türkiye’deki şirketlerin de büyük ilgi gösterdiği bu destek programları hakkında açıklamalarda bulundu. Sanayaci, işadamı ve CEO’ların çok yoğun iş temposunda çalıştıklarını, çok sık seyahat ettiklerini ve genellikle yemeklerini dışarda yediklerini söyleyen Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti:

VÜCUTLARINDA AĞIR METAL VE TOKSİN VAR

“İş insanlarının bu yaşam tarzları sağlıklarını tehdit etmekte, vücutları çok yoğun ağır metal ve toksine maruz kalmaktadır. Yalnızca yoğun iş programı, sık seyahat etmeleri ve yemeklerini dışarıda yemeleri değil bazılarının sigara ve alkol kullanıyor olması vücuttaki ağır metal ve toksinlerin hararetini daha da arttırmaktadır. İşte şirketler, üst düzey yöneticilerinin tehdit altındaki sağlığını korumak, iş performans ve verimliliklerini arttırmak için destek programlarına başvurmaktadır…”

İŞYERİNDEN ÇIKMADAN TETKİK VE TEDAVİ

Dr. Buğra Buyrukçu, kendilerinin de uyguladığı söz konusu destek programı kapsamında şirket yöneticisinin bir sağlık merkezine gitmeden, iş yerindeyken kan ve idrar örneklerinin alındığını ve testlerinin yapıldığını kaydetti. Dr. Buyrukçu, şunları söyledi:

“Bu testlerle öncelikle kişinin sağlığında ne gibi sorunlar olduğu, hangi vitamin ve minerallere ihtiyaç duyduğu tespit edilmektedir. Ayrıca yaşadığı iş stresininin vücutta yarattığı etki ölçülmekte, bütün bunların sonucunda da o kişinin durumuna özel destek programı oluşturulmaktadır. Kişinin ihtiyacına dönük vitamin ve mineraller, ağır metal ve toksinleri vücudundan atacak detoks tedavileri, iş ortamında ihtiyacı olan enerjiyi ve dikkatlerini attıracak, sabahları hissettikleri yorgunluk ve uykusuzluk halini ortadan kaldıracak, uyku kalitesini arttıracak tedaviler bu destek programının içinde yer almaktadır…” Dr. Buğra Buyrukçu, CEO’ların sağlığına dönük destek programlarının başarısının daha fazla sayıda şirketin bu programlara yönelmesine neden olduğunu da vurguladı.

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