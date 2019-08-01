Şirketler Kuzey Akım 2 hedefine bağlı

Şirketlerin Rus gazını Almanya'ya taşıyacak projenin tamamlanması amacına bağlı olduğu belirtildi.Rus doğal gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesine karşı yaptırım öngören bir tasarının Amerika Birleşik Devletleri'nde oylamaya sunulmasının ardından, projeyi yürüten ekipten bir açıklama geldi. Açıklamada, tasarının olası etkileri üzerine konuşmak için henüz çok erken olduğu belirtildi. Ayrıca projede yer alan şirketlerin Kuzey Akım 2'nin tamamlaması amacına bağlı olduğu vurgulandı.

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Rus enerji devi Gazprom'a doğal gaz hattının tamamlanmasında yardım edecek şirketlere yaptırım öngören bir tasarıya dün onay vermişti. Tasarı, ikiye karşı 20 oyla komiteden geçmişti.

Rus enerji devi Gazprom, büyük ölçüde tamamlanan projeyi Alman şirketleri Wintershall ve Uniper'in yanı sıra Fransız Engie, Avusturyalı OMV ve İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Shell ile birlikte gerçekleştiriyor.

Yaptırımların uygulamaya girmesi için tasarının Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.