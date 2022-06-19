Şirketler ‘Metaverse’ Tasarımlarına Başladı

Sıklıkla bir sonraki dijital değişim olarak lanse edilen ‘metaverse’, insanların çalışabileceği, alışveriş yapabileceği, oyun oynayabileceği, konserlere gidebileceği üç boyutlu çevrimiçi alanlardan oluşuyor.

Peki ‘metaverse’ tam olarak nedir? Teknoloji şirketleri bunu gerçek dünyanın dijitalle, şimdi olduğundan daha fazla örtüşeceği bir yer olarak tanımlıyor ancak sonrasında ne olacağı sorusu hala gündemde.

Tüketici Teknoloji Derneği’nden Sayon Deb, "Şu anda, esasen metaverse ile ilgili ilk fısıltıları duyuyoruz ve geleceğin bu olacağına dair söylenecek çok az şey var. Aslında yaptığımız, neye benzemesi gerektiğine dair yeni fikirler üretmek” diyor.

‘Metaverse’ terimi, bugün deneyimlediğimiz iki boyutlu ekranlar dünyasına oranla üç boyutlu sarmal bir dünyayı tanımlıyor.

Deb’e göre, “Bu sadece ekranlarınızdaki videoya veya sanal gerçekliğe bakmak değil, aynı zamanda tüm dünyanın üzerine atılmış bir tür dijital tabakaya sahip olmak.”

Limina Immersive danışmanlık şirketinin CEO’su Catherine Allen de ‘metaverse’ ile ilgili ilk gözlemlerini, "Metaverse ile ilgili en güzel şey, her şeyin bağlantılı olduğunu yakalaması. İçine girebildiğimiz internet gibi” sözleriyle ifade etti.

Kısa bir süre önce şirket adını Meta olarak değiştiren Facebook, kaybetme riskine rağmen ‘metaverse’ planını destekleyerek Meta Store’u açtı.

Ziyaretçiler sanal gerçeklik kulaklıklarını deniyor, diğer ürünlerle oynuyor ve ‘metaverse’ hayalini kurmaya çalışıyor.

Meta Store ziyaretçilerinden Jun Lee’in ‘metaverse’ tecrübesini şu sözlerle anlatıyor: "Aya gitmek ister misiniz? Belki de herkes için zor. Ama metaverse'de saniyeler içinde aya gidebiliyorsunuz."

Bazıları ‘metaverse’ alanını arkadaşlarla vakit geçirecek bir yer olarak görüyor.

Meta Store ziyaretçilerinden Seth Nuzum’dan bunlar arasında. Nuzum, "Arkadaşlarımla dört saatten fazla sanal bir sohbet odasında olmak istiyorum. Benim için asıl çekici olan, odamda veya istediğim yerde sürekli bağlantı kurabilecek seviyede bir sürükleyici deneyim elde edebilmek olurdu” diyor.

Gözlemciler, ‘metaverse’ planının gerçekleşmesinin yıllar alacağını söylüyor. Ancak birçok kişi daha şimdiden bir sonraki dijital yaşamlarını hayal ediyor.

