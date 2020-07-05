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Şirketlere düzenlenen hacker saldırıları arttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Güvenlik sektörünün öncü platformları, şirketlere düzenlenen hacker saldırıları ile ilgili çok önemli detaylar verdi. Son birkaç yılda saldırıların en az %45 oranında artış göstermesi büyük dikkat çeken ayrıntılar içerisinde yer alıyordu.

Şirketlere düzenlenen hacker saldırıları arttı

Elbette güvenlik uzmanları sadece saldırıların sayısal verileri ile ilgili detaylar vermedi. Aynı zamanda alınabilecek çeşitli güvenlik önlemlerinden de bahsetti.

Dilerseniz öncelikle firmaların neden bu kadar fazla saldırıya uğradığına bir göz atalım. Güvenlik uzmanlarına göre, şirketlerin dijital güvenliğe fazla önem vermemesi en büyük sorunlar içerisinde yer alıyor. Türkiye’deki şirketlerin neredeyse %65 gibi bir bölümü veri güvenliğine yeterince değer vermiyor.

Şirketlere düzenlenen saldırıların bu kadar fazla problem yaratmasındaki bir diğer önemli etken ise hackerların her zaman bir adım önde olması. Şirketler güvenlik önlemi aldıkça ortaya çıkabilecek problem miktarı azalsa bile, yine de tamamen bitmiyor. Hackerlar öylesine karanlık bir dünya oluşturdular ki orayı anlamak neredeyse imkansız. Hepsinin kendi arasında ilginç bir mücadelesi var ve bu mücadele aynı zamanda daha gelişmiş hackleme sistemlerinin oluşturulmasına neden oluyor.
Şirketlerin güvenlik konusunda problem yaşaması aynı zamanda istihdam edilen güvenlik personeli ile ilgili de yakından bağlantılı. Birçok firma ne yazık ki yeteri kadar güvenlik personeli istihdam etmiyor. Bu durum hem veri güvenliğine hem de şirketin online konusundaki güvenilirliğine gölge düşürüyor. Peki sizce Türkiye’deki ve dünyadaki şirketler nasıl daha güvenli hale gelebilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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